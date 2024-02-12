موسمهم اشتغل|..تردد قنوات الدراما المصرية على النايل سات 2024..ماتسيبش مسلسل المفضل هتشوفه

تردد قنوات الدراما المصرية، يبحث الكثير من المواطنين عن ترددات القنوات الخاصة بالمسلسلات والدراما المصرية، حيث أن الدراما المصرية لها الكثير من النجاحات الباهرة خاصةً في الفترات الاخيرة، فلهذا يتم البحث بشكل مستمر عن ردد قنوات الدراما المصرية لكي يستطيع المواطنين متابعة جميع الأعمال الدرامية، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن تردد تلك القنوات المميزة.

تردد قنوات الدراما المصرية

الكثير من المتابعين ومحبين الدراما المصرية دائمًا ما يقومون بالبحث عن تردد قنوات الدراما المصرية، كما أن هناك بعض القنوات التي يمكن أن يتغير التردد الخاص بها فيجب أن يتم التعرف على التردد الجديد وتنزيله مرةً أخرى لكي يستمتع المشاهد بما تقوم تلك القناة بعرضه، فسنعرض لكم جميع قنوات الدراما المصرية بتردداتها.

تردد قناة الحياة دراما

التردد: 12206 – 12437.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ON دراما

التردد: 10853.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC دراما

التردد: 11471.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة PNC دراما

التردد: 12341.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة CBC دراما