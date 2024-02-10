” قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار “.. تردد قناة إذاعة القرآن الكريم 2024 على النايل سات والراديو FM “استقبلها الآن HD”

يتساءل الكثير عن تردد إذاعة القرآن الكريم حيث أنها إذاعة القرآن الكريم من أقدم الإشاعات في مصر تم إنتاجها منذ سنوات تقوم بإذاعة القرآن الكريم بتلاوات مختلفة للكثير من شيوخ القرآن وبرامج قرآنية وغيرها وهي مشهورة لا غني عنها في أي بيت مصري حيث تعطي شعور بالراحة والسكينة والبركة في البيت ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة ترددها الجديد.

تردد إذاعة القرآن الكريم

يختلف تردد إذاعة القرآن الكريم من محافظة إلى أخري وذلك اعتمادا على الإشارة والمسافة ولذلك سنقدم لكم التردد في كافة المحافظات المختلفة في مصر وهي كالتالي:

تردد محافظة الأقصر FM1

تردد محافظة أسوان: FM3

تردد سانت كاترين FM6

تردد شلاتين FM5

تردد السلوم FM1

تردد سفاجا FM9

تردد المناجم البحرية FM3

تردد واحة الخارجة FM4

تردد رأس غارب FM 94

تردد إدفو FM7

تردد نجع حمادي FM8

تردد القاهرة FM2

تردد محافظة أسيوط M3

تردد محافظة شرم الشيخ FM1

تردد الغردقة FM7

تردد رفح: FM9

تردد دهب: FM0

تردد إسنا: FM3

تردد حلايب: FM7

تردد محافظة المنيا: FM5

تردد محافظة الدلتا: FM6

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم على التليفزيون

التردد: 11766

الإستقطاب: H

معدل الترميز:27500

ما هي إذاعة القرآن الكريم

هي واحدة الإذاعات القديمة في مصر والتي مازالت مستمرة حتى الآن ولها قيمتها وتعمل على مدار 24 ساعة يقوم الكثيرون بتشغيلها على الراديو fm ومع اقتراب شهر رمضان تتنوع البرامج والمسابقات التي يتم إذاعتها في رمضان والجدير بالذكر أنها إذاعة صوتية ومع ازدياد البحث عن إذاعة القرآن الكريم تم إنشاء قناة للإذاعة على برنامج التليجرام للاستماع إليها بسهولة في أي وقت.

أهم البرامج على إذاعة القرآن الكريم

تقوم إذاعة القرآن الكريم بإذاعة الكثير من البرامج الدينية التي يتم عرضها في أوقات مختلفة على مدار 24 ساعة وهي كالتالي:

برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.

برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

برنامج الفتاوى الشرعية.

خواطر إيمانية للشيخ محمد الشعراوي.

برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه.

تلاوات قرآنية على مدار اليوم.