” قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار “.. تردد قناة إذاعة القرآن الكريم 2024 على النايل سات والراديو FM “استقبلها الآن HD”
يتساءل الكثير عن تردد إذاعة القرآن الكريم حيث أنها إذاعة القرآن الكريم من أقدم الإشاعات في مصر تم إنتاجها منذ سنوات تقوم بإذاعة القرآن الكريم بتلاوات مختلفة للكثير من شيوخ القرآن وبرامج قرآنية وغيرها وهي مشهورة لا غني عنها في أي بيت مصري حيث تعطي شعور بالراحة والسكينة والبركة في البيت ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة ترددها الجديد.
تردد إذاعة القرآن الكريم
يختلف تردد إذاعة القرآن الكريم من محافظة إلى أخري وذلك اعتمادا على الإشارة والمسافة ولذلك سنقدم لكم التردد في كافة المحافظات المختلفة في مصر وهي كالتالي:
- تردد محافظة الأقصر FM1
- تردد محافظة أسوان: FM3
- تردد سانت كاترين FM6
- تردد شلاتين FM5
- تردد السلوم FM1
- تردد سفاجا FM9
- تردد المناجم البحرية FM3
- تردد واحة الخارجة FM4
- تردد رأس غارب FM 94
- تردد إدفو FM7
- تردد نجع حمادي FM8
- تردد القاهرة FM2
- تردد محافظة أسيوط M3
- تردد محافظة شرم الشيخ FM1
- تردد الغردقة FM7
- تردد رفح: FM9
- تردد دهب: FM0
- تردد إسنا: FM3
- تردد حلايب: FM7
- تردد محافظة المنيا: FM5
- تردد محافظة الدلتا: FM6
تردد قناة إذاعة القرآن الكريم على التليفزيون
التردد: 11766
الإستقطاب: H
معدل الترميز:27500
ما هي إذاعة القرآن الكريم
هي واحدة الإذاعات القديمة في مصر والتي مازالت مستمرة حتى الآن ولها قيمتها وتعمل على مدار 24 ساعة يقوم الكثيرون بتشغيلها على الراديو fm ومع اقتراب شهر رمضان تتنوع البرامج والمسابقات التي يتم إذاعتها في رمضان والجدير بالذكر أنها إذاعة صوتية ومع ازدياد البحث عن إذاعة القرآن الكريم تم إنشاء قناة للإذاعة على برنامج التليجرام للاستماع إليها بسهولة في أي وقت.
أهم البرامج على إذاعة القرآن الكريم
تقوم إذاعة القرآن الكريم بإذاعة الكثير من البرامج الدينية التي يتم عرضها في أوقات مختلفة على مدار 24 ساعة وهي كالتالي:
برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.
برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.
برنامج الفتاوى الشرعية.
خواطر إيمانية للشيخ محمد الشعراوي.
برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه.
تلاوات قرآنية على مدار اليوم.