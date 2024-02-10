“اضحك واتبسط” تردد توم وجيري Tom & Jerry لاحلي افلام الكارتون

تعد قناة توم وجيري من أشهر القنوات الفضائية العربية المخصصة للأطفال، حيث تُقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا مُتنوعًا من خلال حلقات المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري” بالإضافة إلى العديد من البرامج الكرتونية الأخرى المُناسبة للأطفال من مختلف الأعمار وتقدم قناة توم وجيري محتوى مُتنوعا يجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تعرض حلقات المسلسل الكرتوني “توم وجيري” المُحبب لدى الأطفال والكبار على حدٍ سواء، كما تقدم القناة العديد من البرامج الكرتونية الأخرى التي تُعزز القيم الأخلاقية لدى الأطفال وتُساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

قناة توم وجيري

تعد قناة قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال، حيث تُبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع وتتميز القناة بعرضها لأفلام كرتونية مميزة، مثل “توم وجيري” الذي يُعد من أشهر أفلام الكرتون على الإطلاق كما تقدم القناة برامجها بجودة عالية وكفاءة ووضوح في الصوت والصورة، مما يجعلها محبوبة من قبل جميع أفراد العائلة.

تردد قناة توم وجيري

حرصت إدارة قناة توم وجيري على تحديث تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لضمان جودة بث أفضل دون تقطيع أو تشويش، مما يتيح للأطفال مشاهدة برامجهم المُفضلة دون أي مُقاطعة و تتميز القناة بجودة عالية وكفاءة ووضوح في الصوت والصورة، وتبث برامجها على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري على بعض أنواع أجهزة الرسيفر:

اضغط على زر “Menu” على جهاز التحكم عن بعد.

اختر “التثبيت” ثم “البحث اليدوي”.

اختر “القمر الصناعي” (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد و معدل الترميز و الاستقطاب و معامل تصحيح الخطأ.

اضغط على زر “بحث”.

انتظر حتى يتم البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة، اضغط على زر “حفظ”.

بيانات التردد