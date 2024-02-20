هل تم تحديد موعد طرح شقق لمتوسطي الدخل بمقدم 70 ألف جنيه؟ وزارة الإسكان تطمئن المواطنين وتُعلن الشروط

موعد طرح شقق لمتوسطي الدخل، أهم ما يشغل الفئة التي تندرج تحت اسم فئة متوسطي الدخل هو البحث عن موعد طرح شقق الإسكان التي تقوم وزارة الإسكان بطرحها في أماكن متفرقة في المدن الجديدة في مصر بسعر محدود يتلائم مع الإمكانيات المحدودة لهم، حيث تكون هذه الشقق ذات تشطيب كامل، وسعر معقول يناسبهم، لذلك تهتم هذه الفئة بمعرفة موعد طرح هذه الشقق حتى تبادر بالحجز فيها، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري والتي تتعلق بموعد طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان، لمعرفة هذا الموعد والتفاصيل الخاصة بهذه الشقق تابع معي.

موعد طرح شقق لمتوسطي الدخل

كما ذكرت أنه تم تحديد موعد لطرح المرحلة القادمة من شقق الإسكان الاجتماعى من قبل مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث قالت انه حسب المتوقع سيتم طرح مرحلة جديدة في منتصف العام الجاري، كما ذكرت أن تحديد سعر الوحدة السكنية لم يحدد بعد بسبب عدم الانتهاء من التشطيبات، وأن سعر الوحدة السكنية سيتم تحديده بناءً على تكلفة مواد البناء المستخدمة، وتكلفة التنفيذ كذلك، وسيتم تحديد هذا كله عند الانتهاء تمامًا.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعى؟

لكي تستطيع أن تحصل على وحدة سكنية من وزارة الإسكان الاجتماعي يجب أن تكون مستوفي لجميع الشروط المطلوبة، والتي تتمثل في هذه النقاط: