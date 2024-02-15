اتحدد رسمي .. موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة 2024

بين الرئيس السيسي حزمه اجتماعية أخرى حديثه تشتمل على الكثير من القرارات كزيادة أقل حد للأجور بمعدل بلغ حتى 50% لجميع الأشخاص الذين يعملون بالجهات الحكومية ليبلغ حتى 6000 جنيه مصري، هذا بجانب زياده القيمة الخاصة بالمعاشات بمعدل يبلغ حتى 15% ويتم صرف المستحقات بجانب الزيادة بدءا من شهر مارس القادم 2024، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على التفاصيل.

موعد صرف معاشات مارس

من المفترض أن تقوم هيئة التأمينات ببدء صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس القادم 2024 بدءا من يوم الجمعة الذي يكون موافق 1 مارس 2024، كما هو معروف مع بداية كل شهر ميلادي يتم الصرف ولكن الهيئة لم تكن بالإعلان عن تبكير الصرف إلى الآن يكون في الموعد المحدد من جانب الهيئة، وهو الأول من شهر مارس ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة بالمعاشات أوضح الرئيس السيسي وهذا مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يكون موافق الحادي عشر من مارس 2024.

طريقة الاستعلام عن معاشات مارس المقبل 2024

طريقة الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024، يجب عليك اتباع الخطوات التالية