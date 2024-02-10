“وزارة التعليم” توضح عدد أيام الدراسة في شهر رمضان لهذا العام 2024-1445

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن عدد أيام الدراسة في شهر رمضان المبارك، حيث إن الكثير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية يبحثون بشكل مستمر عن التقويم الدراسي للشهر الكريم الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، ولهذا سنوضح لكم عدد أيام الدراسة الفعلية لهذا العام.

ما هي عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 1445؟

أوضحت وزارة التعليم السعودية، أن بدء الدراسة في شهر رمضان الكريم تكون يوم 10 من شهر مارس 2024، وهو الموافق 1-9-1445، فضلاً عن أن الدراسة في هذا الشهر الكريم تكون 18 يومًا، لتنتهي مع أواخر شهر رمضان، مما تبدأ الإجازة الخاصة بالطلاب مباشرة يوم 18-9-1445 وتصل مدة الإجازة في هذا التوقيت إلى 16 يوم، بعدها يمكن لجميع الطلاب والطالبات العودة إلى الإستمرار في الفصل الثالث وذلك يوم 6 من شهر شوال.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من أجل التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية، وفقًا لما يلي:-