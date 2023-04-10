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أربح الآن .. عن طريق معرفة خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة بسيطة وسهلة وهذه الخطوات تسهل علينا الإجابة عن سؤال المسابقة ويتم تقديم هذه المسابقة بواسطة الإعلامية المشهورة مايا العبسي.
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة
توجد العديد من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من أجل سهولة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة والإجابة عن سؤال المسابقة وهذه الخطوات هي:
- يجب أولًا أن نقوم بتسجيل الدخول إلى رايك برنامج طائر السعيدة.
- بمجرد الدخول إلى الرابط تظهر بعض الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الاسم رباعي ورقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به.
- قم بعد ذلك بإدخال الإجابة الخاصة به في المكان المخصص لها ومن ثم قم بالضغط على كلمة اشتراك.
- يمكنك بعد ذلك الانتظار فترة وجيزة إلى أن يتم التواصل معك بواسطة البرنامج لمعرفة هل الإجابة صحيحة أم لا.
مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي
مسابقة طائر السعيدة الذي تقدمه الإعلامية مايا العبسي هي عبارة عن مسابقة تليفزيونية تم عرضها في رمضان بالجزء الخامس لها على التوالي، ومن أجل معرفة التفاصيل يمكنك معرفتها من خلال التالي:
- مسابقة طائر السعيدة هي عبارة عن مسابقة يتم عرضها على قناة السعيدة وتعتمد على طرح سؤال بشكل يومي سواء أسئلة دينية أو ثقافية أو تاريخية أو أدبية.
- يمكن الإجابة على هذه الأسئلة التي يتم طرحها بواسطة اشتراك المواطن بها وإذا كانت الإجابة صحيحة فسوف يحصل على هدية قيمة يختارها له البرنامج أما إذا كانت الإجابة خاطئة فحظ سعيد للمرة القادمة.
- حصلت هذه المسابقة على شهرة كبيرة طول فترة شهر رمضان المبارك.