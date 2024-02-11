أنا سبونج بوب سفنجة وده لوني..تردد سبونج بوب للأطفال 2024 نايل سات+عربسات وطريقة تثبيت القناة

تردد سبونج بوب للأطفال يجد الآباء اهتمامًا كبيرًا في البحث عن تردد سبونج بوب للأطفال، فقناة سبونج بوب واحدة من القنوات الأكثر شهرة في مجال التسلية في العالم العربي، وهي معروفة أيضًا بإسم قناة Nickelodeon، إذ تشكل محور جذب قوي للأطفال من مختلف الأعمار لما تعرضه من مسلسلات كرتونية ودرامية فريدة، بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية المتحركة، وأبرز ما تقدمه القناة هو الشخصية الكرتونية سبونج بوب التي لاقت إعجابًا واسعًا بين الصغار، وقد أعلن القمر الصناعي النايل سات عن التردد الجديد لقناة سبونج بوب.

تردد سبونج بوب للأطفال

تُعتبر هذه القناة واحدة من أكثر القنوات شهرة في مجال التسلية، وتُبث محتوياتها الترفيهية على مدار الساعة طوال اليوم. قامت كل من منصات إطلاق الأقمار الصناعية، نايل سات وعرب سات، بإصدار تردد جديد لقناة سبونج بوب، وبإمكانكم الاطلاع على التردد المحدث من خلال المعلومات المتوفرة لدينا:

القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة 13355.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة 12169.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة HD.

ضبط القناة على التلفاز

بإمكانك تنسيق تردد القناة الجديدة لسبونج بوب على جهاز التلفزيون بيسر للإستمتاع بمشاهدة عروض الأنيميشن الرائعة والاطلاع على أبرز خصائص القناة كما يلي: