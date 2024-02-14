الشعب هيفرح.. مفاجأة سارة من وزارة التموين بمناسبة شهر رمضان بيوم 15 فبراير

يأتي شهر رمضان بالخير الكثير والمفاجآت السارة للجميع وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة في مصر عن خبر سار لجميع المواطنين عما قريب في الخامس عشر من فبراير، من أجل تحدي الصعاب الاقتصادية الحالية والأسعار الجنونية والحصول على السلع الغذائية التي يريدونها ويصعب وجودها في الأسواق تعرفوا معنا على تفاصيل هذا الخبر وتلك المفاجئة.

مفاجأة سارة من وزارة التموين

في كل عام تنطلق معارض أهلًا رمضان في كافة محافظات الجمهورية توفر للمواطنين السلع والمنتجات الغذائية المطلوبة والتي تعاني من شح في الأسواق، وهذا العام من المتوقع أن يكون لها صدى أوسع بعد غلاء الأسعار والارتفاع الجنوني الذي وصلت إليه تلك الأسعار، والخامس عشر من فبراير سيكون اليوم الأول لبداية تلك المعارض ومدتها شهر من بدايتها أي أنها تنتهي في الخامس عشر من مارس أي بعد عدة أيام من شهر رمضان الكريم وهي من الأخبار التي ستسعد العديد من المواطنين الذي يرغبون في شراء احتياجات شهر رمضان ويجدون صعوبة في ذلك.

مراقبة وتفتيش الأسواق والمتاجر

ومن ناحية أخرى يوضح اللواء أحمد راشد أن هناك لجان تفتيشية مفاجئة من أجل معرفة الأسعار في جميع المتاجر والمحلات والمخابز وأي منفذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية، وبالفعل بدأت تلك الجولات والحوارات مع المستهلكين من أجل متابعة الأسعار التي يجدونها عند الشراء وسيستمر ذلك العمل لحين ضبط الأسعار بدلًا من العشوائية التي توجد بين محل وآخر لعدم الاتفاق بين التجار والسماسرة، بالإضافة إلى التأكد من توفير السلع الغذائية المطلوبة من قبل المواطنين والالتزام بالأوامر التي صدرت للمتاجر من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار معينة لا يتم الاختلاف فيها وهناك متابعة دورية لتلك اللجان التفتيشية من أجل تحقيق العدل.