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“قدم بسرعة ونياله اللي يزور الحرم” .. أهم الخطوات للتسجيل في قرعة الحج في المغرب لعام 2025
مع اقتراب موسم الحج للعام 2024، يتجه المواطنون المغاربة نحو البحث حول كيفية التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أنه سيتم استقبال طلبات الحج عبر الإنترنت فقط، مما يعزز من سهولة ويسر عملية التسجيل، كما تزايدت أهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى النظام الإلكتروني لتقديم طلبات الحج بكل سهولة.
للتقديم على قرعة الحج في المغرب للعام 2025/1446، يُرجى اتباع الخطوات التالية.
- الدخول إلى موقع وزارة الأوقاف الإسلامية في المغرب.
- اختيار خيار “قرعة الحج المغرب”.
- قراءة جميع التعليمات والشروط والأحكام بعناية قبل النقر على زر المتابعة.
- ملء جميع المعلومات المطلوبة في النموذج بشكل صحيح ودقيق.
- اختيار نوع التسجيل بين التأطير الخاص بوزارة الأوقاف أو التأطير الخاص بوكالات السفر.
- إدخال جنسيتك ورقم بطاقتك الوطنية.
- كتابة اسمك الأول واسم عائلتك باللغة العربية أو الفرنسية، ثم استكمال بقية البيانات وتحديد عنوانك السكني بالتفصيل.
- إدخال بيانات المرافقين وعددهم.
- استكمال الاستمارة وإدخال رمز التحقق.
- عند النقر على زر تسجيل الطلب، التحقق من صحة البيانات المعروضة لك، ثم النقر على زر التأكيد.
شروط التسجيل في قرعة المغرب للحج
للتسجيل في قرعة حج المغرب لعام 2025، يجب على المتقدمين تحقيق الشروط التالية:
- أن يحملوا الجنسية المغربية أو يكونوا أجانباً يقيمون في المغرب.
- في حال كنت مغربي يجب أن يكون الهوية الوطنية، أما في حال كنت أجنبي يجب أن يكون هناك وثيقة إقامة.
- لا يقل العمر عن ثمانية عشر.
- ألا يكونوا قد أدوا فريضة الحج في العشر سنوات الماضية.
- يجب أن يكون لديهم مرافق من أفراد العائلة لا يتجاوز عمرهم 50 سنة، في حال كانوا كبار السن.
- يجب أن يكون المرافق قادرًا على مساعدة المسن في جميع مراحل الحج وأداء المناسك بسهولة.