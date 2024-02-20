برعاية مديرية الإسكان والأشغال العسكرية .. شروط القرض السكني العسكري بالأردن شباط 2024+طريقة الاستعلام عن قرض السكن للعسكريين

شروط القرض السكني العسكري بالأردن تعد شروط القرض السكني العسكري بالأردن التابع لمبادرة القرض الإسكاني العسكري تعتبر خطوة إيجابية باتجاه تقديم المساندة للعسكريين من أجل تحقيق أمنيتهم في امتلاك منازل خاصة بهم، حيث كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن قائمة أسماء الضباط وضباط الصف والجنود الذين اختيروا لينالوا القرض لشهر فبراير من العام 2024، ولقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا من العسكريين حيث رأوا فيها مساهمة هامة تساعد في تعزيز الاستقرار الخاص بهم وتعمل على تحسين الأوضاع السكنية لهم.

شروط القرض السكني العسكري بالأردن

تعتبر شروط القرض السكني العسكري بالأردن أولوية عالية من أجل ضمان التوازن العادل وتوجيه المساعدات للمجموعات التي هي في أمس الحاجة إليها استنادًا إلى الخدمات التي يقدمونها والأوضاع الخاصة بهم، وذلك بهدف تحسين أوضاع المعيشة السكنية لأفراد القوات المسلحة.

على كل شخص يتقدم للحصول عليه دفع المبلغ الذي حصل عليه في مدة زمنية لا تزيد عن ثلاثين عامًا، أو خلال المدة التي تُقررها وزارة الدفاع في الأردن.

تقوم وزارة الدفاع بوضع معايير تفضيلية لتخصيص الواجبات العسكرية دون النظر إلى مرتبة المرشحين، مع استثناء كل من الأفراد الذين يعانون من عجز تام وعائلات الذين قضوا نحبهم في المهمات القتالية.

على الشخص الراغب في الحصول على الدعم أن يكون قد أتم عشرين سنة من الخدمة في الجيش.

ينبغي أن لا يزيد المبلغ المقترض عن 10,000 دينار.

الاستعلام عن مستحقي القرض السكني

للاطلاع على لائحة المستفيدين من قرض الإقامة الخاص بالمؤسسات العسكرية في الأردن، يجب اتخاذ الإجراءات الموضحة أدناه من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة مؤسسة الإسكان العسكري: