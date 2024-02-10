برقمك القومي.. استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر pod.mohp.gov.eg واستفيد من مزايا البطاقة لو اتقبلت

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي هو ما يبحث عنه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوقت الحالي، حيث يرغب الكثيرون في عمل استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، بحيث يتعرفوا على نتيجة الكشف الطبي وهل لهم بطاقة للخدمات المتكاملة لاستخدامها أم لا، وبتقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

حتى تستخرج كارت الخدمات المتكاملة لا بد من إجراء كشف طبي، بحيث تقوم وزارة الصحة والسكان بالتأكد من نوعية الإعاقة وتقديم كارت حسب نوع الإعاقة الخاصة بالشخص، والجدير بالذكر أنه بعد إجراء الكشف يتم تخصيص تقرير طبي لحالة الشخص، ويتم إرساله لوزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن الاستعلام عن الكشف الطبي أو كارت الخدمات من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتجه إلى موقع خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ” المجالس الطبية المتخصصة”.

انقر على استعلام، وبعدها أضف الرقم القومي الخاص بك، ومن ثم انقر على “بحث”.

يظهر لك ما تبحث عنه بخصوص استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي للمعاقين والحصول على كارت الخدمات المتكاملة، سيُقدم لك الكارت عدد من المزايا، حيث خصصته الحكومة لتقديم خدمات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تأتي على النحو التالي:

إمكانية دمج المعاشين.

حصول المواطن على سكن بالمجان حكومي.

دمج الأشخاص داخل المدارس والجامعات.

تعيين الشخص في المؤسسات بنسبة 5%.

إعفاء جمركي على السيارات.

إعفاء كامل من الضرائب.

كشف مجاني داخل كل مستشفيات الحكومة.

مجانية جميع وسائل النقل العامة.

حجز موعد كشف طبي

يمكن للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة تسجيل طلب للحصول على بطاقة إثبات وخدمات متكاملة بعد إجراء الكشف الطبي، حيث يتم حجز الطبي بعد الدخول إلى موقع المجالس الطبية، حيث يتطلب منك إدخال البيانات التالية:

الرقم القومي.

الاسم رباعي.

تاريخ الميلاد والعمر بالشهر والسنة.

النوع.

الحالة الاجتماعية.

محافظة السكن.

مدينة السكن.

العنوان.

الوظيفة.

التيلفون، وتأكيد الرقم.

نوع الإعاقة.

وبعدها قم بالنقر على حفظ البيانات، وسوف تصل لك رسالة بالموعد الخاص بالكشف وأيضًا مكان إجراء الكشف الطبي.