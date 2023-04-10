ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم في مصر .. يصل سعر البيضة 5 جنية !!

أسعار الدواجن اليوم في مصر الموافق 10 من شهر إبريل ارتفعت ارتفاع بسيط عن الأيام السابقة كما ارتفع معها سعر كرتونة البيض في الأسواق والمزارع عن الأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل إلى أن وصل سعرها إلى الآتي:

وصلت سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل حوالي 71 جنية في الأسواق التجارية و79 جنية بالنسبة للمستهلك.

كما وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم حوالي 62 جنية في الأسواق التجارية و70 جنية بالنسبة للمستهلك.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في المزارع حوالي 100 جنية بينما يتم بيعها للمواطنين بسعر 108 جنية.

تراوح سعر كيلو البانية اليوم ما بين 170 إلى 190 جنية على حسب كل منطقة.

سعر كيلو الأجنحة وصل اليوم إلى 56 جنية.

سعر كيلو الحمام وصل اليوم إلى 150 جنية.

سعر كيلو الوراك اليوم وصل إلى 96 جنية.

سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم وصل إلى 95 جنية.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم عن اليوم السابق ووصلت سعر كرتونة البيض إلى الآتي:

بلغت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل 108 جنية بالنسبة للمستهلك و92 جنية في المزارع.

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في مصر حوالي 97 جنية في المزارع و107 جنية بالنسبة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي وصلت إلى 116 جنية بالنسبة للمستهلك.

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