مع اقتراب عيد الفطر، زادت رغبة الموظفين في معرفة موعد صرف رواتب شهر أبريل 2023، يتمنى الكثيرون من العاملين شراء ملابسهم وجميع مستلزمات عيد الفطر من لحوم وخبز في المتاجر، من هذا المنطلق، قررت السلطات المصرية إجراء تعديل في موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة لجميع موظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر، بما يتضمن الزيادة الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة لجميع موظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر

في الساعات الماضية، قامت وزارة المالية بتحديد تاريخ صرف مرتبات شهر أبريل 2023 مع الزيادة الجديدة لكل درجات الوظائف، سيتم بدء إجراءات الصرف في اليوم الثامن عشر من شهر أبريل لفترة عدة أيام. وسيتم صرف مستحقات الموظفين المتأخرة، بالإضافة إلى المرتبات، خلال فترات مختلفة؛ يوم 6 و9 و10 من شهر أبريل عام 2023، وأيام 7 و10 و11 من شهر مايو عام 2023، وأيام 7 و8 و11 من شهر يونيو عام 2023.

قيمة مرتبات شهر أبريل 2023

الآن، يتم توضيح قيمة المرتبات لشهر أبريل للعاملين في ما يقرب من 33 وزارة وهيئة حكومية من خلال جدول يمثل الدرجات الوظيفية.

سيتم زيادة أجور العاملين في الدرجة السادسة وما يعادلها بخصوص مرتبات شهر أبريل 2023، لتصل إلى حوالي 3500 جنيه شهريًا.

تزايد أجرة الشهر من أبريل 2023 للمرتبة الثالثة وما يعادلها حتى وصولها إلى 5000 جنيه شهريًا.

زيادة الأجور لحملة درجة الماجستير العاملين بالدولة في أبريل 2023 حتى تصل إلى 6000 جنيه شهرياً.

زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي الحاصلين على شهادة الدكتوراه في شهر أبريل 2023، حتى ترتفع إلى 7000 جنيه شهريًا.

موعد عيد الفطر 2023

تقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية بإعلان أن يوم 21 أبريل هو موعد أول أيام عيد الفطر في مصر وجميع دول العالم العربي، حيث ستظهر هلال شهر شوال في 20 أبريل، ونتيجة لذلك فإن عدد أيام شهر رمضان لهذا العام هو 29 يوما فقط.

اجازة عيد الفطر

من المتوقع أن يستمر إجازة عيد الفطر لمدة تسعة أيام، وذلك بعد انتهاء إجازة شم النسيم والاحتفال بتحرير سيناء.