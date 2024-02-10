السعر ثابت وبلاش إشاعات..سعر الدولار النهاردة في البنك السعر الرسمي + قيمة الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار النهاردة في البنك يُعتبر سعر الدولار النهاردة في البنك مقارنةً بالجنيه المصري من المسائل ذات الأهمية التي يجري الاستعلام عنها بصورة دورية كل ساعة على مدار اليوم، وذلك بهدف معرفة القيمة الحالية للدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية سواء كانت حكومية أم خاصة، تُحدد هذه القيمة من قِبل البنك المركزي المصري، وتُعامل كسعر رسمي يُستخدم في جميع البنوك المصرية ولا يجوز الخروج عنه بأسعار مغايرة، سنقوم بالاطلاع على التفاصيل المتعلقة بسعر الدولار في مؤسسات بنكية متعددة في الفقرات التالية.

سعر الدولار النهاردة في البنك

في بداية جلسة التداول اليومية التي امتدت حتى منتصف اليوم، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في مختلف البنوك كما يلي:

يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي بمصر 30.83 جنيه مصري لعملية الشراء، و30.96 جنيه مصري عند البيع.

سجلت قيمة الدولار بالنسبة لليوم في البنك الأهلي المصري مستوى ثلاثين جنيهًا وخمسة وثمانون قرشًا لعملية البيع، بينما وصلت إلى ثلاثين جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا لعملية الشراء.

بالنسبة لتسعيرة الدولار الامريكي ليوم السبت في بنك مصر، فقد ثبت السعر عند مستوى 30.85 جنيه مصري لعملية البيع، وسجل سعر 30.75 جنيه مصري للشراء.

سجلت قيمة الدولار الأمريكي اليوم لدى بنك القاهرة، مبلغ 30.95 جنيه مصري عند البيع، ومبلغ 30.85 جنيه مصري عند الشراء.

أعلن بنك أبوظبي الإسلامي اليوم أن قيمة صرف الدولار بلغت 30.95 جنيه مصري لعمليات البيع، في حين وصلت إلى 30.90 جنيه مصري لعمليات الشراء.

سجلت قيمة الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB مستوى 30.95 جنيه مصري للبيع و 30.90 جنيه مصري لعملية الشراء.

قيمة الدولار مقابل الجنيه اليوم

تُعد القيمة الحقيقية المرجعية لسعر صرف الدولار الأمريكي مقارنةً بالجنيه المصري، سواء كان ذلك بالنسبة لعمليات الشراء أو البيع في المؤسسات البنكية المصرية، هي القيمة التي يُقررها البنك المركزي المصري بشكل دوري ورسمي، ويتبع هذا التحديد سواء كان في بداية اليوم المالي أو منتصفه أو نهايته، يلعب حجم الطلب على الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية، وبخاصة في قطاعات الاستيراد والتصدير، دورًا رئيسيًا في تحديد هذه القيمة.