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بعد رفع الحد الادنى للاجور.. جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 بالزيادة الأخيرة بداية من هذا الموعد

Omnia Elbazمنذ 47 دقيقة
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جدول مرتبات المعلمين الجديد
جدول مرتبات المعلمين الجديد

بعد رفع الحد الادنى للاجور لا سيرة للموظفين سوى جدول الرواتب الخاص بهم بعد إدراج هذه الزيادة، وبدء المعلمين والمعلمات في المدارس يتساءلون عن جدول مرتبات المعلمين الجديد، حيث قيمة الزيادة والراتب كم يُصبح بعدها، وبتقرير اليوم عبر “البديل” نوضح لكم جدول الرواتب من الدرجة الأولى للدرجة السادسة، فضلًا تابعوا السطور القادمة.

جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024

خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة للمرتبات بنسبة 50% لجميع الموظفين العاملين في قطاع الدولة الحكومي، والذي من بينهم المعلمين، وكان للمعلمين النصيب الأكبر، حيث تم تخصيص مبلغ حافز إضافي لهم هم والأطباء وأساتذة الجامعات، وجاء جدول الراتب بعد الزيادة على النحو التالي:

الدرجةالراتب قبل الزيادةالراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة11000 ج14000 ج
الدرجة العالية9000 ج12000 ج
المدير العام8000 ج10000 ج
الدرجة الأولى7000 ج9000 ج
الدرجة الثانية6000 ج8000 ج
الدرجة الثالثة5500ج7500 ج
الدرجة الرابعة5000ج7000ج
الدرجة الخامسة4500ج6500ج
الدرجة السادسة4000 ج6000ج

قيمة الزيادة في رواتب الموظفين 2024

وضحنا لكم جدول مرتبات المعلمين الجديد، حيث هذا الجدول شاملًا رواتب جميع الموظفين حسب الدرجات وليس للمعلمين فقط، وإنما لجميع العاملين في قطاع الدولة، وحسب ما وضحه القرار فإن قيمة الزيادة وفقًا للدرجات كما يلي:

  • مبلغ 1000 جنيه للدرجة من الرابعة إلى السادسة.
  • مبلغ بقيمة 1100 جنيه مصري من الأولى للثالثة.
  • مبلغ بقيمة 1200 جنيه مصري من أول مدير عام إلى درجة وكيل أول وزارة.

علمًا بأنه سيتم العمل بهذه الزيادة بدءًا من شهر مارس القادم، سواء للموظفين أو أصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات أيضًا

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Omnia Elbazمنذ 47 دقيقة
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