هبوط في سعر الذهب في مصر .. الحق اشترى دلوقتي !! 10 أبريل 2023

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل شهد حالة من الاستقرار والارتفاع على مدار التعاملات اليومية حيث شهد عيار 21 حالة من الارتفاع البسيط بينما عيار 18 شهد انخفاض بسيط في سعره عن الأيام السابقة.

سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل حالة من الاستقرار ووصل سعر جرام الذهب اليوم إلى الآتي:

وصل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل خلال التعاملات اليومية إلى 2475 جنية للبيع.

كما وصل سعر جرام الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية إلى 2200 جنية للبيع.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 وصل إلى 1855 جنية في حالة البيع

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 إلى 1450 جنية في حالة البيع.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 إلى 1240 جنية.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 9 وصل اليوم إلى 930 جنية للبيع.

تفاصيل الذهب اليوم

شهد الذهب اليوم حالة من الاستقرار والارتفاع على حسب عيار الذهب وهذه الأسعار اليومية تمثلت في الآتي

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر إبريل في بداية التعاملات اليومية ومنتصف التعاملات اليومية.

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة أربعة جنيهات اليوم.

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم بقيمة 6 جنيهات.

تراجع سعر الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ بالدولار وخاصة في العقود الفورية.

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