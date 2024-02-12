100 ألف شهريا|.. ماتقولش الاشتراك في مسابقة الحلم إزاي مصطفى الأغا بعد كده+شروط مسابقة DREAM

الاشتراك في مسابقة الحلم إزاي، يريد الكثير تجربة حظه والاشتراك في مسابقة الحلم التي تقدم جوائز قيمة للغاية تجعل العديد من المواطنين على مستوى الوطن العربي أن يشاركوا في هذه المسابقة، والتي تكون عبارة عن الإجابة عن سؤال المسابقة، ويتم إختيار الفائز بطريقة عشوائية، مما يجعل فرص المتسابق كثيرة إذا عمل على الإجابة عن السؤال أكثر من مرة، لذلك يتساءل العديد من هؤلاء الذين يريدون الاشتراك وتجربة المغامرة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

الاشتراك في مسابقة الحلم إزاي

حتى تستطيع أن تجاوب على الأسئلة الخاصة بمسابقة الحلم أو Dream والتي تقدم على قناة mbc، ويقدمها المذيع العربي الشهير مصطفى الآغا، ينبغي أولاً أن تشترك في هذه المسابقة، فقط قم بإتباع هذه الخطوات:

أولاً قم بفتح تطبيق الرسائل على هاتفك الشخصي.

قم بكتابة محتوى الرسالة الآتي Dream، أو، Reve، أو حلم.

المرسل إليه اكتب فيه رقم الاشتراك الخاص بدولتك حيث أن كل دولة لها رقم معين.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الإرسال.

حتى تزيد من فرص فوزك بمسابقة الحلم قم بإرسال أكثر من رسالة حتى تحافظ على حظوظك في الفوز بالجائزة المالية الكبرى.

ما هي شروط المشاركة في مسابقة الحلم؟

لكي تستطيع أن تشترك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى، يجب أن تكون محقق لجميع الشروط الموضوعة من قبل القائمين على المسابقة، والتي تتلخص في هذه النقاط: