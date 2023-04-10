تعرف على تردد قناة  السعيدة الجديد وأربح مع برنامج طائر السعيدة 2023

البحث حول تردد قناة السعيدة الجديد يزداد يومًا بعد يوم، من الأشخاص الذين يقومون بمتابعة البرنامج المشهور المعروض على شاشتها، وهو برنامج طائر السعيدة، الذي يقوم بطرح عدة أسئلة، ومن يقوم بالإجابة عليها بشكل صحيح ينال جائزة قيمة من قبل البرنامج، ومن الممكن أن تشترك بتلك المسابقة وتقوم بالإجابة على الأسئلة، وتربح جائز البرنامج.

تردد قناة السعيدة الجديد

تستطيع القيام بتنزيل تردد قناة السعيدة الجديد ، ومن ثم مشاهدة ومتابعة أجمل وأروع البرامج المقدمة من خلال تلك القناة، بالتحديد برنامج مسابقة طائر السعيدة الذي تمكن من الحصول على شعبية كبيرة للغاية في العالم كله، فمنذ أن تم بث هذا البرنامج على تلك القناة، وقد ازداد البحث عنها لمشاهدته، وقد أعلنت إدارة القناة ترددها الجديد، على القمر الصناعي النايل سات، وذلك كالتالي:

التردد: 12187.

الجودة: اتش دي.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

المقر الرسمي: صنعاء، اليمن.

خطوات الاشتراك بمسابقة طائر السعيدة

حتى تقوم بالاشتراك في المسابقة المشهورة والمعروفة التي تسمى طائر السعيدة، يجب أن تتبع الخطوات المحددة من قبل البرنامج لتتمكن من المشاركة به: