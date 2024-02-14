“نزلها حالا” تردد قناة mbc3 على عرب سات والنايل سات..كيفية ضبطها؟

قناة MBC 3 تعتبر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية التي تهتم بجيل الأطفال والشباب في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتويات الترفيهية والتعليمية الممتعة والمفيدة، تأسست MBC 3 كجزء من مجموعة قنوات MBC الرائدة، وسرعان ما أصبحت وجهة مفضلة للأطفال والعائلات في جميع أنحاء الوطن العربي.

مميزات القناة

قناة MBC 3

تتميز قناة MBC 3 بتقديم محتوى متنوع يشمل الأفلام الكرتونية الشهيرة، والمسلسلات الكرتونية الممتعة، والبرامج التعليمية الترفيهية التي تساعد في تنمية مهارات ومعرفة الأطفال، كما تقدم القناة باقة متنوعة من الأناشيد والأغاني الدينية والترفيهية التي تعزز قيم التسامح والمحبة والتعاون بين الأطفال، بفضل تنوع برامجها وجودة محتواها، استطاعت قناة MBC 3 أن تحقق شعبية كبيرة ونجاحاً هائل، حيث تعتبر واحدة من أهم الوجهات التلفزيونية للأطفال والأسر في الوطن العربي.

التردد 11938.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

تردد قناة mbc3 على عرب سات هو:

التردد 12399.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

كيفية ضبط تردد قناة MBC 3

لضبط تردد قناة MBC3 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب أولاً أن تتأكد من أن جهاز الاستقبال لديك يدعم استقبال القنوات الفضائية وأنه مُعدّ لاستقبال القنوات عبر القمر الصناعي على الذي تبث عليه قناة MBC3. إليك الخطوات العامة لضبط التردد: