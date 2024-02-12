شوف نفسك هتقدم ولا لا..تخصصات مسابقة وزارة التعليم 30 ألف معلم 2024+رابط التقديم في المسابقة

تخصصات مسابقة وزارة التعليم من أكثر الموضوعات التي زاد التساؤلات عنها بشكل مستمر في وقتنا الحالي من قبل المواطنين، وذلك بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم، وهذا لسد كل احتياجات وزارة التربية والتعليم، وأعلنت عن وجود مسابقة مرة ثانية في شهر يونيو القادم، وهذا لاستكمال العدد المطلوب في مسابقتي العامين الأول والثاني، حيث أن المطلوب أن يكون عدد المعينين في نهاية سنة 2024 هم 90 ألف معلم تبعا إلى الخطة الموضوعة حتى يتم تلبية احتياجات المدارس.

تخصصات مسابقة وزارة التعليم

قام الجهاز الإداري بالإعلان عن التخصصات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، وهذه التخصصات تتلخص في بعض النقاط الآتية:

أولا يشترط أن يكون المتقدم قد حصل على مؤهل عالي في التخصصات التالية:

حصل على تربية تعليم ابتدائي.

أو حصل على تربية تعليم أساسي.

يكون حصل على مؤهل عالي في تربية معلم فصل.

الحاصل على تربية نوعية تعليم اساسي.

الحاصل على تربية نوعية تعليم ابتدائي.

التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

الجهاز الإداري للإدارة والتنظيم قام بتوضيح في بيان التخصصات التي يحتاجونها بمسابقة التربية والتعليم هم 11 ألف و114 معلم وهؤلاء مساعد فصل، أما بالنسبة إلى مساعد مادة فهي تحتاج إلى 18 ألف و886 معلم، والآن الجهاز يستعد للتجهيز والإعداد والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمسابقة المعلميين وأيضا المؤهلات المطلوبة، والقيام بتحديد الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم في الفترة القادمة، ومن المعروف أن سيتم التقديم عبر البوابة الحكومية مع الإلتزام ببعض الشروط والضوابط ومن بينها اجتياز الاختبارات التي يقوم الجهاز الإداري بتحديدها وضمان تحقيق الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.