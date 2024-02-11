يلا اعرف .. مسلسلات رمضان 2024 وموعد حلول الشهر الكريم

في الحقيقة أن مسلسلات رمضان 2024 تكون من ضمن يتم البحث عنه في هذه الفترة الجارية باستمرار من جانب المواطنين ومن الجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى القليل من الأيام ويهل علينا الشهر الكريم الذي يحمل البهجة والفرحة معه، فمن المعروف أن شهر رمضان من افضل شهور العام الذي يترقبه المواطنون وفيما يلي سوف نرفق لكم ابرز المسلسلات الرمضانية لهذا العام الجاري 2024.

مسلسلات رمضان 2024

الكثير من المواطنين يترقبون موعد عرض المسلسلات الرمضانية للعام الجاري 2024 فمن المعروف انه سوف يهل علينا شهر رمضان الكريم بعد مرور أيام قليلة، فمن الجدير بالذكر ان من بين هذه المسلسلات لهذا العام الجاري 2024 ما يلي:

مسلسل الحشاشين وهو مؤلفه الأستاذ عبد الرحيم وكذلك المخرج الأستاذ ميمي علاوة على ان احداث ذلك المسلسل تكون احداث تاريخيه هذا بجانب ان الممثل كريم عبد العزيز هو البطل.

مسلسل صله الرحم ويتم تقديمه من جانب سلسلة من الفنانين من ضمنهم انجي المقدم، وكذلك اياد نصار، علاوة على علي طبيب وريهام عبد الغفور، كما ان هذا المسلسل يقوم بالتحدث عن العادات المصرية وأيضا صله الرحم.

موعد شهر رمضان المبارك

يعتبر شهر رمضان من الشهور الفضلى في العام التي يترقبها جميع المسلمون سنويا، ومن الجدير بالذكر ان هذا الشهر سيوافق ذلك العام الحادي عشر من مارس 2024 تبعا لما بينته دار الإفتاء.