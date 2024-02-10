كيفية تحميل جاتا سان اندرياس 2024 GTA San Andreas الإصدار الجديد على الاندرويد والايفون

لعبة جاتا سان اندرياس هي لعبة أكشن ومغامرات من منظور الشخص الثالث، تم إصدارها عام 2004 من قبل شركة روكستار جيمز وتعتبر هذه اللعبة من أشهر ألعاب الفيديو على الإطلاق، حيث حظيت بشعبية واسعة وفازت بجوائز متعددة وتدور أحداث اللعبة في مدينة لوس سانتوس، وهي مدينة خيالية مستوحاة من لوس أنجلوس في التسعينيات. يلعب الشخصية الرئيسية كارل “سي جي” جونسون، الذي يعود إلى لوس سانتوس بعد وفاة والدته ليجد نفسه متورطًا في صراعات العصابات وتتميز جاتا سان اندرياس بعالم مفتوح ضخم يمكن للاعب استكشافه بحرية يمكن للاعب القيادة والسباحة والطيران، ويمكنه أيضًا استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات.

طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 اندرويد

تُعد لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas لعبة محبوبة من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، كبارا وصغارا وتم تطوير اللعبة مؤخرًا لكي تعمل على الهواتف الذكية، مما سمح للجميع بالاستمتاع بها بشكل سهل ومجاني ونوضح لكم طريقة تنزيل اللعبة علي الاندرويد:

ابحث عن تطبيق متجر جوجل بلاي على هاتفك وقم بفتحه.

في شريط البحث، اكتب “GTA San Andreas” أو “2024 GTA San Andreas”.

من بين النتائج، اختر اللعبة الأصلية من Rockstar Games.

: تأكد من مراجعة متطلبات النظام قبل التثبيت.

: قد يستغرق التحميل بعض الوقت، اعتمادًا على سرعة الإنترنت لديك.

بعد اكتمال التحميل، افتح اللعبة وقم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 ايفون