“حقق أحلامك” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للحصول على جوائز كبرى بقيمة 100 ألف دولار خلال شهر فبراير

يكثر البحث بشدة عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك للحصول على جوائز كبرى تمنحها مسابقة الحلم للمشتركين في المسابقة، وتتراوح الجوائز التي يُقدمها القائمين على مسابقة الحلم ما بين 5 آلاف دولار وحتى مليون دولار، وهي الجائز الضخمة التي تخصصها مسابقة الحلم مرة واحدة في العام، ولكنها قدمتها العام الماضي لمتسابقين اثنين، حيث قدمت مليوني دولار، هذا بخلاف الجوائز الشهرية التي تُقدم بمائة ألف دولار كل شهر، كما يتم منح جوائز أسبوعية بقيمة 5 آلاف دولار.

الاشتراك في برنامج الحلم

مسابقة الحلم تندرج تحت نظام المسابقات التفاعلية بين المشتركين، وقد انطلقت سنة 2007 على شاشة MBC، حاملةً معها أحلام الملايين من المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي، حيث يُقدم البرنامج فرصة استثنائية للفوز بجوائز مالية ضخمة، والتي يتم منحها أسبوعيا وشهرية وسنويا، وهي جوائز تبدأ من 5 آلاف دولار في كل أسبوع، ومائة ألف دولار كل شهر، ومليون دولار مرة واحدة في العام، ويعمل على تقديم برنامج الحلم الصحفي الشهر مصطفى الأغا.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لقد وضعت مسابقة الحلم العديد من الطرق للاشتراك في المسابقة، ويُمكن استخدام إحدى هذه الطرق للاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في السحوبات الكبرى:

الطريقة الأولى تكمن في إرسال رسالة نصية، حيث يقوم المتسابق بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص للبلد المقيم فيه.

أما الطريقة الثانية فهي من خلال تطبيق الحلم، حيث يقوم الشخص الذي يرغب في الانضمام إلى مسابقة الحلم بتحميل تطبيق الحلم من متجر التطبيقات جوجل بلاي أو آب ستور، يجب أن تقوم بتسجّيل بياناتك الشخصية، واتّباع التعليمات الموجودة في التطبيق للاشتراك في المسابقة.

والطريقة الثالثة تكون من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم، وذلك من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي ومن ثَم تحديد الحلم (اقتناء سيارة، الحج، بناء منزل، الزواج إلى غير ذلك) ثم تقوم بوضع رقم هاتفك، وبعد ذلك ستصلك رسالة تأكيد، قم بوضعها في المكان المخصص لها، وهكذا تكون قد دخلت في قائمة السحب على جوائز مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام التالية: