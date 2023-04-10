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تعرف على موعد مرتبات شهر ابريل ونسبة الزيادة المُعلن عنها من الحكومية 2023
في حين اقتراب موعد مرتبات شهر ابريل ، والكثير من الأشخاص يتساءلون عن اليوم المحدد لصرف تلك المرتبات، حيث أن وزارة المالية قالت أنه يتبقى أيام قليلة ويتم بدء الصرف، وذلك مع زيادة المرتبات التي يترقبها المواطنين منذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عنها بسنة 2023م الجارية.
موعد مرتبات شهر ابريل
قالت وزارة المالية إنه من المفترض أن يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر أبريل يوم الخميس القادم الذي سوف يكون موافقًا 13 أبريل، وهذا قبل أن يبدأ عيد الفطر المبارك، وأيضًا قبل إجازة عيد القيامة المجيد، كما أن هذا حتي على حسب ما قام وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بالإعلان عنه.
جدول زيادة المرتبات في مصر لعام 2023
يمكنك أن تتعرف فيما يلي على الزيادة الخاصة بالمرتبات بشهر أبريل الجاري بمصر للموظفين:
- يتم صرف ما يقرب من حوالي 3500 جنيه في الشهر، للموظفين من الدرجة السادسة، وأيضًا ما يعادلها، وذلك عقب القرار الخاص بزيادة المرتبات.
- كذلك يتم صرف حوالي 5000 جنيه في الشهر، لكل الموظفين من ثالث مركز نوعية، وأيضًا ما يعادلها، وذلك عقب قرار الزيادة.
- هذا بجانب أن المرتبات الخاصة بشهر أبريل الجاري سيتم صرفها بحوالي 6000 جنيه في الشهر، لمن يحصل على درجة الماجستير من الأشخاص العاملين في الدولة، عقب قرار الزيادة.
- كذلك أن المرتبات التي تتعلق بشهر أبريل الخاص تصرف بما يقرب من حوالي 7000 جنيه في الشهر، وهذا لمن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من الأشخاص الذين يعملون في الدولة، عقب قرار الزيادة.