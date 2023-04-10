تعرف على موعد مرتبات شهر ابريل ونسبة الزيادة المُعلن عنها من الحكومية 2023

في حين اقتراب موعد مرتبات شهر ابريل ، والكثير من الأشخاص يتساءلون عن اليوم المحدد لصرف تلك المرتبات، حيث أن وزارة المالية قالت أنه يتبقى أيام قليلة ويتم بدء الصرف، وذلك مع زيادة المرتبات التي يترقبها المواطنين منذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عنها بسنة 2023م الجارية.

موعد مرتبات شهر ابريل

قالت وزارة المالية إنه من المفترض أن يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر أبريل يوم الخميس القادم الذي سوف يكون موافقًا 13 أبريل، وهذا قبل أن يبدأ عيد الفطر المبارك، وأيضًا قبل إجازة عيد القيامة المجيد، كما أن هذا حتي على حسب ما قام وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بالإعلان عنه.

جدول زيادة المرتبات في مصر لعام 2023

يمكنك أن تتعرف فيما يلي على الزيادة الخاصة بالمرتبات بشهر أبريل الجاري بمصر للموظفين: