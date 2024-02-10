” هتركب ببلاش”.. ركوب قطارات السكك الحديدية مجانا لهذه الفئات + تذاكر بنصف الثمن لهؤلاء .. يا حظ عمرك لو انت منهم!!

تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل ووزارة التضامن الاجتماعي، يتم توفير رحلات مجانية لبعض فئات المواطنين ورحلات بتكلفة نصف السعر لفئات أخرى من المواطنين في مكتب السكة الحديد. يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وتوفير خدمات إضافية لهم.
ركوب القطارات مجانا لهذه الفئات
تشمل الفئات المستحقة للسفر مجاناً على القطار:
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة.
- الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفقراء.
الفئات المتاح لها ركوب القطارات بنصف ثمن التذكرة
تقديم ميزة استخدام تكييف الهواء للأفراد العسكريين يمثل جزءًا من الدعم والاعتراف بتضحياتهم وخدماتهم للوطن وهناك فئات مختلفة من الأفراد العسكريين وأسرهم التي تستحق هذه الميزة، وتشمل:
- طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، حيث يمكنهم الاستفادة من تكييف الهواء أثناء فترات دراستهم.
- الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين ويستلمون معاشات التقاعد، حيث يتم توفير هذه الميزة كجزء من الرعاية الصحية لهم.
- الضباط والأفراد الذين أصيبوا خلال الحروب أو العمليات الأمنية، بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الشرطة والمدنيين، حيث يتم توفير تكييف الهواء كجزء من دعمهم وعلاجهم.
- عائلات ضباط الشرطة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى، حيث يتم تقديم تخفيض على التذاكر العادية.
- الأفراد ذوي الإعاقة ومرافقيهم، ويتم توفير تكييف الهواء بنصف السعر بعد تقديم المستندات اللازمة.
- مجموعات الشباب المشاركة في الأنشطة الرياضية، وأعضاء منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، حيث يحق لهم ركوب القطارات بسعر مخفض بنسبة 75%.
- المحاربين القدامى ورفاقهم الذين يستحقون التقدير والدعم بعد تضحياتهم في خدمة الوطن.