” هتركب ببلاش”.. ركوب قطارات السكك الحديدية مجانا لهذه الفئات + تذاكر بنصف الثمن لهؤلاء .. يا حظ عمرك لو انت منهم!!

تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل ووزارة التضامن الاجتماعي، يتم توفير رحلات مجانية لبعض فئات المواطنين ورحلات بتكلفة نصف السعر لفئات أخرى من المواطنين في مكتب السكة الحديد. يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وتوفير خدمات إضافية لهم.

ركوب القطارات مجانا لهذه الفئات

تشمل الفئات المستحقة للسفر مجاناً على القطار:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفقراء.

الفئات المتاح لها ركوب القطارات بنصف ثمن التذكرة

تقديم ميزة استخدام تكييف الهواء للأفراد العسكريين يمثل جزءًا من الدعم والاعتراف بتضحياتهم وخدماتهم للوطن وهناك فئات مختلفة من الأفراد العسكريين وأسرهم التي تستحق هذه الميزة، وتشمل: