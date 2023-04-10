بعد إيداع الرواتب.. أعرف حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الرواتب 2023

تصدر حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الرواتب محركات البحث جوجل من قبل المستفيدين، وهذا عقب أن إيداع دعم البرنامج اليوم الإثنين، ويتم البحث من جانب المواطنين عن الخطوات الخاصة بالاستعلام، وكذلك خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدعم المقدم.

حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الرواتب

قام الأشخاص بالبحث عن حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الرواتب ، لذا فقد بينت الموارد البشرية الخطوات الخاصة بالاستعلام عن هذا الدعم، وهي:

في البداية، انتقل لموقع حساب المواطن.

بعد ذلك، قم بكتابة البيانات حتى تسجل دخولك للحساب الذي يتعلق بك بالبرنامج.

بعدها، عليك كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك، انقر على عبارة “الاستعلام عن حساب الموقع برقم الهوية”.

في النهاية، عليك كتابة رقم الهوية، وبعدها ستظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام المتعلقة بك.

اعتراض حساب المواطن

عقب أن تم إيداع دعم حساب المواطن اليوم الإثنين العاشر من أبريل 2023م، وأشخاص كثيرة تريد معرفة كيفية اعتراض حساب المواطن، لذا فقد قام البرنامج بتوضيح الخطوات اللازمة لتقديم طلب اعتراض على الدعم، وهي: