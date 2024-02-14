اضبطه من دلوقتي عشان تتابع جعفر العمدة..تردد قناة أون دراما 2024 ON drama نايل سات+عرب سات+بدر سات

تردد قناة أون دراما، تعد أحد أهم القنوات وأشهرها في عرض المسلسلات الدرامية المتنوعة، ونجد أنها جزء من مجموعة قنوات أون تي في الفضائية، وبالتالي تميزت القناة في عرضها للعديد من المسلسلات العربية، مثل مسلسل نسل الأغراب، ومسلسل الأختيار 2، ومسلسل كل ما نفترق، ومسلسل بين السما والأرض.

تردد قناة أون دراما

يبحث العديد من المتابعين في هذه الفترة عن تردد قناة أون دراما، حيث قد نجد أن القناة تألقت في عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التي نالت إعجاب عدد كبير من الجماهير وحققت نسب مشاهدة عالية، وبفضل هذا الأداء المميز استطاعت أون دراما أن ترتفع مكانتها عند مشاهديها ومتابعيها، وعلى الرغم من أن قناة أون دراما كانت مملوكة لنجيب ساويرس وطارق عمار، إلا أنه تم نقل ملكيتها مؤخرًا إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

تردد قناة أون دراما على جميع الأقمار

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أون دراما: 11861

معدل ترميز القناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: رأسي (V)

الجودة: HD

القمر الصناعي:عرب سات

تردد قناة أون دراما: 10853

معدل ترميز القناة:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: HD

القمر الصناعي: بدر سات

تردد أون دراما:11871

معدل ترميز القناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: SD

تنزيل قناة اون دراما

يمكنك استقبال وضبط تردد قناة ON Drama بالتحديث الجديد بخطوات بسيطة كالآتي: