موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة المعلنة من هيئة التأمينات الاجتماعية

موعد صرف معاشات شهر مايو، يبحث المستحقين عن المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة في معاشات شهر مايو لاكثر من 11 مليون مواطن وذلك من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية، ويتسائل المستحقين هل يتم صرف المعاش شهر مايو قبل عيد الفطر او بعد، ومن خلال موقع البديل سنرد علي جميع الاسئلة.

موعد صرف معاشات شهر مايو

اعلنت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية عن ان يتم صرف معاشات شهر مايو لاكثر من 11 مليون مواطن حيث يتم الصرف في مدة من يوم 1 حتى يوم 7 مايو 2023، وتم تقسيم ايام الصرف علي مدار ايام وذلك لمنع التزاحم علي ماكينات الصرف الالي، وجاءت ايام صرف معاشات شهر مايو، كالتالي:

يتم صرف معاشات شهر مايو يوم الاثنين والثلاثاء 1 و2 مايو لصرف معاشات الفئة الأولى الذي يكون معاشها اقل من 1000 جنيه شهريا.

يتم صرف معاشات شهر مايو يوم الأربعاء والخميس 3 و4 مايو لصرف معاشات الفئة الثانية والمقدّر معاشها أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه شهريا.

يتم صرف معاشات شهر مايو يوم السبت والأحد 6 و7 مايو لصرف معاشات الفئة الثالثة والمقدّر معاشها أكثر من 2000 جنيه شهريا.

يتم صرف معاشات شهر مايو يوم الاثنين والثلاثاء 8 و9 مايو لصرف معاشات الفئة الرابعة والمقدّر معاشها أكثر من 3000 جنيه شهريا.

جدير بالذكر ان تم تقسيم ايام الصرف علي ايام لمنع التزاحم علي ماكينات الصرف الالي لمنع انتشار فيروس كورونا من جديد.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2023

يتم صرف معاشات شهر مايو من اكثر من مكان مثل ماكينات الصرف الالي للبنوك، ومكاتب الهيئة القومية للبريد، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، مثل فودفون كاش، ومنافذ فوري.