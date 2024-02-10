استقبل الآن تردد قناة MBC3 الجديد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يهتم العديد من محبي قنوات الأطفال وخاصة الآباء والأمهات بمعرفة تردد القنوات الخاصة بالأطفال، ومنها قناة MBC3 والتي تعتبر من أشهر القنوات في الوطن العربي، وتعتبر قناة MBC3 واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في مجال الأطفال على مستوى العالم، حيث تتميز بمحتواها الترفيهي والتعليمي الهادف، يسعى العديد من الأفراد لمعرفة تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة، فيما يلي من خلال السطور التالية سوف نتعرف معاً على تردد قناة MBC3 للأطفال على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة MBC3 على النايل سات

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة MBC3 على العرب سات

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

مميزات قناة MBC3

تتميز قناة MBC3 بتفردها في المحتوى عن غيرها حيث تقدم العديد من البرامج الهادفة والتي تتناسب مع التقاليد المجتمعية وأفلام تساعد على المشاركة، وفيما يلي مميزات قناة MBC3:

تقديم محتوى تعليمي هادف للأطفال.

عدم عرض محتوى غير لائق أو يتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية.

بث العديد من الأفلام والمسلسلات التعليمية لتشجيع التفاعل والمشاركة بين الأطفال.

البث المستمر على مدار اليوم.

سهولة تحميلها ومتابعتها على أجهزة التلفاز.

محتوى قناة MBC3

فيما يلي محتوى قناة MBC3 والبرامج التي تعمل القناة على إذاعتها: