السعر بدء يتظبط .. سعر الرز في مصر النهاردة+سعر الرز في محلات التموين

سعر الرز في مصر والشعير الأحد 12 فبراير 2024 للمستهلكين بالسوق المحلي في مصر يرغب الجميع في معرفة السعر الحقيقي حتى لا ينخدع المواطنين من التجار الجشعين ممن يقوم بزيادة الأسعار على المواطنين في ظل غياب رقابة وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أن الأرز أحد المنتجات الأساسية الهامة التي يعتمد عليها المواطنين في مصر بشكل كبير وهو ما جعلهم دومًا يتساءلون عن سعر الرز خاصة مع قرب دخول شهر رمضان الكريم، وفيما يلي سوف نتعرف بالتفصيل عن سعر الأرز في مصر.

سعر الرز في مصر

شهدت أسعار الأرز مؤخرًا حالة من الهبوط الطفيف وذلك خلال تعاملات اليوم بالأسواق، كما أن الأسعار تختلف حسب نوع الرز فهناك أنواع عريضة الحبة منه وأنواعه رفيعة الحبة، كما انخفضت أيضًا أسعار الأرز الأبيض بأنواعه سواء كان كسر 5% أو كسر 3%، وهناك من المواطنين من تساءل أيضًا عن سعر الشعير اليوم السبت 10 فبراير 2024 حيث أن الأسعار في طريقها إلى الهبوط الملحوظ بالسوق المحلي وذلك بعض عدة ارتفاعات متواصلة في الأسعار شهدتها الأسابيع الماضية وذلك نتيجة لتذبذب العرض والطلب من قبل المستهلكين فقد تراجعت أسعار الأرز والشعير اليوم 11 فبراير لتصبح كالآتي:

تراجع كلا من سعر الأرز والشعير بمصر بالأسواق المحلية بحوالي 400 إلى 500 جنيه للطن الواحد.

كذلك قد انخفضت سعر الأرز الأبيض بنسبة 200 جنيه للطن.

سجل سعر الأرز الحبة العريضة انخفاض بنسبة 500 جنيه ليصل في السوق المحلي الطن بسعر 19 ألف جنيه.

أما سعر الأرز والشعير الحبة الرفيعة انخفض بقيمة 400 جنيه حتى وصل سعر الطن إلى 18500 جنيه.

كذلك سعر الأرز البلدى ذات الحبة العريضة بنسبة كسر 3% انخفض بنسبة 200 جنيه للطن الواحد حتى وصل سعر الطن منه إلى 30500 جنيه.

أيضًا سعر الأرز البلدي الحبة الرفيعة بنسبة كسر 5% انخفض بنسبة 200 جنيه حتى وصل سعر الطن الواحد إلى 29500 جنيه.

وعلى الرغم من انخفاض سعر طن الأرز والشعير إلا أن الأسعار المتداولة للمستهلكين ما زالت مرتفعة وذلك يرجع إلى جشع التجار.

سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلكين

اختلف سعر كيلو الأرز والشعير للمستهلكين بالسوق المحلي في مصر 2024 من مكان إلى آخر ومن تاجر إلى آخر،فهناك تضارب واضح في الأسعار وجاء متوسط سعر كيلو الأرز والشعير للمستهلكين اليوم كالتالي: