لو عايز قرض يبقى تشوف شروط قرض من البنك الأهلي المصري 2024 بضمان السكن وهتاخد قرض شخصي

شروط قرض من البنك الأهلي المصري يسأل عنها الكثير من عملاء البنك الراغبين في الحصول على قرض شخصي، حيث دائمًا ما يحرص البنك الأهلي المصري والقطاع المصرفي كافة بمصر على توفير الخدمات المتنوعة من الأوعية الادخارية للعملاء والقروض من بين أهم المنتجات البنكية التي تستحوذ على اهتمام المواطنين والعملاء، ومن بين هذه القروض هي القروض الشخصية فهي أكثر أنواع القروض التي يرغب المواطنين في الحصول عليها ويتساءلون باستمرار عن أهم الشروط الخاصة بها للحصول على القرض الشخصي وهو ما سوف نستعرض معكم فيما يلي.

شروط قرض من البنك الأهلي المصري

تساءل الكثيرين عن شروط قرض من البنك الاهلي المصري ولا سيما القرض الشخصي الذي يتميز بأنه ذات فترة وتمويل القرض كبير حتى 3 مليون جنيه مصري أما للمواطنين العاملين بأي من القطاعات الحكومية أو الهيئات لدى القطاع العام أو الأعمال يجب أن تتوفر بهم عدة شروط هامة تم وضعها من قبل البنك الأهلي المصري حتى يتمكنوا من الحصول على القرض الشخصي وهذه الشروط كالآتي:

يجب ألا يقل عمر الشخص الراغب في الحصول على القرض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عامًا عند نهاية فترة تمويل القرض.

كذلك يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقدم 500 جنيه شهريًا وذلك إذا كان موظف وعندها سيتم تحويل.

أما في حالة عدم تحويل الراتب يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم الراغب في الحصول على القرض 1000 جنيه.

كذلك يجب أن يتم التقدم بخطاب معتمد من جهة العمل ويتم التوضيح بالخطاب قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم وكذلك تاريخ تعيينه.

ضرورة أن تتعهد جهة العمل للبنك بضرورة تحويل الراتب او القسط الشهري للبنك وذلك حتى يتم الانتهاء من فتره سداد القرض كامل.

ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للعميل الذي يرغب في الحصول على القرض الشخصي ويجب أن تكون بطاقه الرقم القومي سارية.

مزايا الحصول على القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

وبعد التعرف على شروط قرض من البنك الأهلي المصري، نتعرف على مميزات القرض الشخصي المقدم من البنك الأهلي المصري له العديد من المزايا التي تجعل آلاف العملاء يرغبون في الحصول عليه وذلك لكونه يتميز بالآتي: