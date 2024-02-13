ما تسألش سعر الفراخ بعد الزيادة بقى كام عشان جيبنالك الإجابة

سعر الفراخ بعد الزيادة بقى كام هو السؤال الأكثر انتشارًا بين أوساط المواطنين في مصر الراغبين في معرفة اسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي وكذلك البيض فالجميع يتساءل عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الفراخ اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 بعد زيادة الأسعار لكافة المنتجات والتي من بينها الفراخ واللحوم والأسماك وكافة المنتجات الغذائية الأخرى، وفيما يلي سوف نعرض لكم بالتفصيل سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكذلك البيض بعد الزيادة.

سعر الفراخ بعد الزيادة بقى كام

أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 شهدت انخفاضًا إلى حد ما في الأسواق وذلك خلال التعاملات الصباحية ببورصة الدواجن، فقد سجلت الفراخ خلال الفترة الماضية قفزات كبيرة ولكن السعر قد تراجع بشكل طفيف حتى وصل سعر كيلو الفراخ بالأسواق إلى الآتي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء طبقًا لبورصة الدواجن اليوم 91 جنيه السعر النهائي للمستهلك بين 100 و 110 جنيه للكيلو ويختلف السعر حسب كل منطقة وأخرى.

أما سعر الدواجن البلدي في محلات الدواجن وصل إلى 125 جنيه ويصل للمستهلك النهائي بسعر 140 جنيه للكيلو والسعر أيضًا يختلف حسب كل منطقة وأخرى.

أما سعر البيض للكرتونه فوصل إلى 144 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 155 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ بعد الزيادة بقى كام؟ بعد موجة الزيادة التي شهدتها أسعار الدواجن شاهدت اليوم 12 فبراير 2024 انخفاض طفيف فقد سجلت أسعار الدواجن اليوم باختلاف أنواعها ما يلي: