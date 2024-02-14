الآن تردد قناة الواقع 2024 الجديد HD نايل سات وعرب سات +برامج القناة السعودية اليومية

تردد قناة الواقع 2024 الجديد كثر البحث عنها مؤخرًا حيث قد تمكنت قناة الواقع السعودية من حصد مشاهدات كبيرة خلال الفترة الأخيرة فأصبح الكثير من المشاهدين يرغبون في معرفة أحدث تردد خاص بها على مختلف الأقمار الصناعية وقد زاد الاقبال من المشاهدين على القناة بفضل المحتوى المميز والرائع التي تقدمه من بين برامج ثقافية وبرامج ترفيهية واخبارية واجتماعية، كما أن القناة تستهدف أكثر فئة هي فئة الشباب فضلا عن فئة النساء والكبار السن، وفيما يلي سوف نعرض لكم أحدث تردد قناة الواقع 2024 وأفضل البرامج المقدمة على شاشتها.

تردد قناة الواقع 2024

تمكنت قناة الواقع السعودية من حصد قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لكونها تحرص دومًا على بث الأخبار الجديدة أول بأول، كما تقوم القناة بتقديم محتوى هادف يناسب الأسرة العربية ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد: 10727.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

الجودة: HD.

تردد قناة الواقع على القمر عرب سات

تبث القناة أيضًا التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات وذلك حتى يتمكن جميع المشاهدين بكافه الدول العربيه مشاهدتها والاستمتاع بها سواء على القمر نايل سات أو عرب سات وجاء التردد على عرب سات كالتالي:

التردد: 12345.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أفضل برامج قناة الواقع السعودية

تحرص قناة الواقع السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج حتى تناسب كافة الاذواق المشاهدين ومن أهم هذه البرامج التي تقدمها القناة وتعرض عبر شاشتها ما يلي: