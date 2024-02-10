أطفالك هيقضوا وقت ممتع.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على قمر الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من الأمهات على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 حتى يستمتع أطفالهن أمام هذه الشاشة الجميلة والممتعة، حيث تتميز هذه القناة بتقديم محتوى مميز للأطفال والمناسب جدًا لتقاليدنا ولديننا، كما تقديم الكثير من الأغاني التعليمية والأناشيد الدينية، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد القناة على النايل سات والعرب سات، تابعوا معنا تفاصيل القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على كل الاقمار الصناعية

تم بث تردد قنة طيور الجنة في عام 2008 وما يجعلها من أقدم القنوات المتخصصة للأطفال التي تقدم محتوى مفيد ومميز يحبه الأطفال ويحفظوه، وأهم ما تقدمه القناة هو المحتوى الديني البسيط الذي يحبب الأطفال في تعاليم ديننا الإسلامي، سنوضح لكم التردد في الفقرات التالية:

تردد طيور الجنة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

تساعد في تقوية مهارات طفلك من خلال برامجها وفقراتها الهادفة. تتميز القناة بإنها مجانية لا تحتاج أي رسوم. كذلك جودة في الصوت والصورة. تقدم باقة من البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية. تساعد الطفل على اكتساب السمات الدينية الإسلامية.

أهم فقرات القناة

برامج دينية

هي تعمل على بث الحس الديني الإسلامي عند الأطفال منذ نعومة أظافرهم، حيث تقدم مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية المناسبة للأطفال.

برامج المسابقات

واحدة من البرامج التي تقوم على زيادة نسبة ذكاء الطفل فهي تعلمه حل الأسئلة التي وتنمي مهاراتهم.

برامج الترفيهيه عند الاطفال