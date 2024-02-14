شوف زيادتك كام يا حاج .. جدول زيادة المعاشات الجديدة 2024 بعد قرار الرئيس السيسي

جدول زيادة المعاشات الجديدة، يتساءل الكثير من المواطنين عن الجدول الذي قد تم وضعه لزيادة المعاشات الجديدة التي قد تم الإعلان عنها، حيث ان تلك الزيادة قد تم التصريح بها من قبل التأمينات الاجتماعية المصرية، فهذه الزيادة تكون دعمًا لجميع المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة وعدم القدرة على التكيف معها، فلهذا سنعرض لكم اليوم في هذا المقال عن الجدول الجديد الخاص بزيادة المعاشات الجديدة.

جدول زيادة المعاشات الجديدة

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الجدول الخاص بزيادة المعاشات الجديدة، حيث أنه من خلال هذا الجدول سيستطيع المواطن معرفة ما يمكن أن يحصل عليه في نسب الزيادة التي قد تم وضعها، كما أنه سيتعرف على مبلغ معاشه كاملًا بعد إضافة الزيادة عليه من خلال جدول زيادة المعاشات الجديدة، فيكون الجدول كالآتي:

المواطنين الذين يحصلون على معاشًا شهريًا يصل إلى 1300 جينه سيكون معاشهم بعد الزيادة 1495 جنيه.

المواطنين الذين يحصلون على معاشًا شهريًا يصل إلى 1500 جنيه سيكون معاشهم بعد الزيادة 1725 جنيه.

المواطنين الذين يحصلون على معاشًا شهريًا يصل إلى 1600 جنيه سيكون معاشهم بعد الزيادة 1840 جنيه.

المواطنين الذين يحصلون على معاشًا شهريًا يصل إلى 2000 جنيه سيكون معاشهم بعد الزيادة 2300 جنيه.

استكمال جدول المعاشات الجديدة