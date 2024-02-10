“هنـــــــــــــــــا” رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من وزارة التربية والتعليم بالعراق جميع المحافظات

تعتبر فترة انتظار نتائج الثالث المتوسط في العراق من أهم اللحظات التي يعيشها طلاب المرحلة وأولياء الأمور، فبعد انتهاء امتحانات الثالث المتوسط في العام الحالي، يترقب الجميع الإعلان عن النتائج الرسمية عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في العراق، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء فترة تصحيح نماذج الامتحانات التي استمرت لعدة أسابيع.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

تحظى نتائج الثالث المتوسط في العراق بأهمية كبيرة لدى الطلاب، حيث تعد هذه المرحلة بوابة الانتقال إلى المرحلة الثانوية وتحديد مسار تعليمهم المستقبلي تترافق تلك الأهمية مع حالة من القلق والترقب الشديد بين الطلاب أثناء أداء الامتحانات، حيث يضعون جهودًا كبيرة لتحقيق نتائج مرضية تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة التالية، في الآونة الأخيرة، أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن طلاب الصف الثالث الإعدادي بدأوا أداء امتحانات الترم الأول وبالنظر إلى أن النتائج تعتمد على اجتياز جميع الطلاب لامتحاناتهم في كافة المحافظات العراقية، فإنه لن يتم الإعلان عن النتائج إلا بعد انتهاء جميع الامتحانات.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

عند الرغبة في الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في العراق، يمكن للطلاب القيام بذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وتم إطلاق هذه المنصة الإلكترونية من قبل الوزارة بهدف تسهيل عملية الاستعلام وتوفير الوقت والجهد على الطلاب، لكي تتم عملية الاستعلام بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية: