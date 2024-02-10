من الببت.. تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 كامله اون لاين والقنوات الناقله

تعتبر المسلسلات التركية من أفضل المسلسلات على الساحة في الفترة الأخيرة، وخاصة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 ويوجد العديد من المواطنين التعرف على أهم الاحداث الشيقة التي طرأت على هذه الحلقة، خاصة أنه من أعظم المسلسلات التاريخية التي يروى قصه العديد من فتوحات البلاد المختلفة، وأهم المعارك التي قام بها المؤسس عثمان سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

بعد النجاح الكبير التي حققه مسلسل المؤسس عثمان في الموسم الأول، تساءل العديد من المشاهدين على الجزء الثاني ليتمكنوا من مواصلة الاستمتاع، وقد تساءل الكثيرين على أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 وقد تم التوضيح أنه في هذا الحلقة يعمل المؤسس عثمان على قيادة حرب ضخمة ضد قائد المغول، كما يحدث بينه وبين يعقوب مواجهة عنيفة بكل ما فعله، وتم توضيح بعض الاحداث المثيرة التي قامت بين كلا من علاء الدين وغونجا، وقد تم التأكيد بأن هناك العديد من الأحداث العنيفة التي يشهدها هؤلاء الأشخاص في الأحداث التالية، وعمل المؤسس عثمان على عقد اجتماع هام مع العائلة، لتوضيح الوضع في الدولة، وتأكيده على أنه سيقود حرب عملاقة في الفترة القادمة، وفي الوقت ذاته أعلن المؤسس عثمان خبر هام أخفاه علي القبيلة بالكامل، وهو مقتل يعقوب، وقد أمر كافه الأشخاص في مدينته بالاحتفال لهذا الخبر الرائع، ويتم التساؤل بين الكثير من المتابعين هل سينتهى الأمر أم هناك العديد من المفاجآت في الحلقات القادمة.

تردد قناة مسلسل المؤسس عثمان

بعد أن تم توضيح الاحداث الهامة في الحلقة القادمة من المسلسل يتساءل العديد من المتابعين علي تردد القناه، وقد تم التوضيح أنه يمكن متابعة المسلسل على قناة atv العراقية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً يوم الخميس، ويمكن تحميل القناة على النايل سات من خلال التردد التالي: 12034 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾ الاستقطاب: أفقي.