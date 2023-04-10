أعلنت وزارة التعليم السعودية في اليوم الحالي عن انطلاق مواعيد حركة النقل الخارجي للمدرسين والمدرسات في عام 1444، تم الآن فتح فرصة التقدم للتسجيل على منصة “نور الإلكترونية”، التابعة لوزارة التعليم، نقدم لكم موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي لعام 1444 – 2023 عبر منصة نور التعليمية ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي لعام 1444 – 2023 عبر منصة نور التعليمية

تم تحديد جدول لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام من قبل وزارة التعليم، حيث تم تحديد المواعيد على النحو التالي

ستكون الأحد القادم هو موعد إغلاق الموعد المحدد للتقديم، والذي يصادف 18 رمضان 1444، وسينتهي في 7 شوال 1444.

سيتم الإعلان عن نتائج التقديم للمعلمين والمعلمات في يوم ٢٨ شوال من عام ١٤٤٤.

يمكن لكم تقديم اعتراض على النتائج إذا كانت غير مرضية خلال فترة تمتد من اليوم الأول إلى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

أكدت وزارة التعليم أن تاريخ 8 من ذي القعدة 1444 هو الموعد المحدَّد لاعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي النهائية.

طريقة التقديم في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444

يمكن لجميع المدرسين والمدرسات تقديم طلبات نقل خارجي عبر الإنترنت باستخدام نظام نور الإلكتروني، باتباع خطوات سهلة وواضحة.

يتطلب الأمر أولاً الولوج إلى منصة نور الإلكترونية عن طريق استخدام الرابط المباشر المتعلق بها. بعد الدخول، تحتاج إلى ملء بيانات الاعتماد الخاصة بحسابك على المنصة، ثم إضغط على “دخول”. ستظهر على الشاشة الرئيسية خيار “الطلبات المتعلقة بالنقل الخارجي”. بعد ذلك، يجب أن تضع رغبات نقلك والإدارات والمدارس التي ترغب في النقل إليها. بعد اختيار الرغبة قم بالضغط على حفظ.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي لعام 1444 – 2023 عبر منصة نور التعليمية، وطريقة التقديم في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444، سيتم فحص الطلبات التي تم تقديمها، وبعد ذلك سيتم الرد على طلبك عن طريق الاطلاع عليه في موعد إصدار النتائج من خلال منصة نور، يُمكنكم متابعة نتائج الاعتراضات من خلال تطبيق نفس الإجراءات السابقة التي تم ذكرها.