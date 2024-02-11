أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024 وخطوات الحجز عبر موقع وي بوك

ما هي أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024؟ على الرغم من انتهاء بعض فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، إلا أن منطقة بوليفارد وورلد تظل مفتوحة أمام الزوار، سواء كانوا من سكان العاصمة أو زوارها، تعتبر بوليفارد وورلد من الوجهات الرئيسية في فعاليات موسم الرياض والأكثر زيارة، حيث تجمع بين حضارات وثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، يمكن للزوار التجول في أرجائها والاستمتاع بالعديد من المرافق، وذلك بفضل وجود العديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم تجربة تناول طعام فريدة تشمل أطباقًا شعبية من مختلف الثقافات.

أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024

مع انطلاق موسم الرياض في شهر أكتوبر الماضي، شهدت منطقة بوليفارد وورلد إقبالاً هائلاً حيث حضر ملايين الزوار للاستمتاع بأكبر وأضخم فعاليات الموسم في الشرق الأوسط، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل أسعار تذاكر دخول مناطق بوليفارد وورلد الرسمية:

سعر تذكرة أيام الأسبوع: 29 ريال.

سعر تذكرة نهاية الأسبوع: 58 ريال.

سعر تذكرة BLVD World Value: 109 ريال.

سعر تذكرة BLVD World Gold: 218 ريال.

سعر تذكرة BLVD World VIP: 327 ريال.

سعر التذكرة العائلية BLVD World Family: 520 ريال.

يرجى مراعاة أن هذه الأسعار قد تتغير، ويفضل التحقق من المواقع الرسمية لبوليفارد وورلد أو مكاتب تذاكر الموسم للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار والعروض المتاحة.

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