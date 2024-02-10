“ثبتها الآن واتفرج مجانا” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة HD
قناة طيور الجنة هي قناة تعرض محتوى تربوي وترفيهي للأطفال، وتقدم برامج متنوعة تشمل الأناشيد والقصص والألعاب والأنشطة التعليمية، وتعتبر قناة طيور الجنة مصدرًا مهمًا للترفيه والتعلم للأطفال في العالم العربي،في الوقت الحالي، يشتعل البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة طيور الجنة، وتعد قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مفيد للأطفال على مدار الـ 24 ساعة، وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات
تردد قناة طيور الجنة
تعتبر قناة طيور الجنة وجهة مثالية للأطفال حيث يمكنهم الاستمتاع بساعات طويلة من المشاهدة دون الشعور بالملل وتقدم القناة محتوى مفيد وتعليمي يساهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية بطريقة ترفيهية، لمعرفة التردد الصحيح لقناة طيور الجنة، يمكنك استخدام الترددات التالية:
- على النايل سات:
- التردد: 11258
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
- على سهيل سات:
- التردد: 11547
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات ضبط قناة طيور الجنة
لضبط استقبال تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية مثل العرب سات أو النايل سات، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح قائمة الجهاز عن طريق الضغط على زر “منيو” في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.
- اختر كلمة “إضافة قناة جديدة” أو “إعدادات القنوات” من بين الخيارات المتاحة في القائمة.
- قم بإدخال بيانات القناة الخاصة بطيور الجنة، وهي التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، ويمكن العثور على هذه البيانات في الترددات التي ذكرتها سابقًا.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على كلمة “بحث” أو “تنشيط” أو أي زر يشير إلى بدء عملية البحث عن القنوات الجديدة.
- انتظر حتى يكتمل عملية البحث، وسيتم العثور على قناة طيور الجنة إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة.
- بعد العثور على القناة، قم بحفظها في المكان المناسب في قائمة القنوات. يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتحديد المفضلة لديك.