“ايوه بقى” موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة + زيادة معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة، عنوان يتصدر محركات البحث كثيرا في الأيام الحالية حيث يثير اهتماما كبيرا لدى الكثير من المواطنين، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة، لصرف زيادة جديدة في معاشات التقاعد وذلك بنسبة تصل إلى 15%.

موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

أعلن الرئيس السيسي عن حزمة اجتماعية تشمل زيادة 15% في المعاشات، وذلك لتحسين أوضاع المواطنين وتخفيف العبء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ونجد أن هذه الزيادة سيستفيد منها 13 مليون مواطن مصري، والتكلفة الإجمالية هي 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة 15% في معاشات برنامج “تكافل وكرامة” وذلك بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وبالتالي سيكون موعد صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة في اليوم الأول من الشهر، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات مارس 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع قانون لزيادة المعاشات وتقديمه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن ثم عرضه على البرلمان للموافقة عليه بعد إعلانه من الرئيس السيسي، وذلك من أجل صرفها مع معاشات شهر مارس القادم، وأكد عوض أيضًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي”، أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بالحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر نتيجة الأزمات العالمية. وأشار إلى أن الرئيس يسعى دائماً لزيادة المنافع لأصحاب المعاشات، وبالتالي وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بصرف الزيادة الجديدة في يوم 1 مارس قبل شهر رمضان لكي يستفيد المواطنين منها.