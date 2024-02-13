لو انت منهم تبقى محظوظ .. فئات تستحق إضافة المواليد في التموين2024+السن القانوني لإضافة الأبناء

فئات تستحق إضافة المواليد في التموين من أهم الموضوعات التي زاد البحث عنها بشكل دائم عبر محركات البحث في وقتنا الحالي من قبل المواطنين، حيث أن قامت وزارة التموين بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد للتموين، بالإضافة إلى أنها قامت بتوضيح من هم الأشخاص الذين يستحقون إضافة المواليد لهم، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد للبطاقة والفئة العمرية التي تم تحديدها لإضافة المواليد بالبطاقة.

فئات تستحق إضافة المواليد في التموين

وزارة التموين قامت بتحديد مجموعة من الفئات التي يمكن لهم إضافة المواليد والأفراد إلى بطاقات التموين الخاصة بهم، حيث أن تعتبر بطاقة التموين أكبر وأقوى سبل الدعم التي تعمل على مساعدة المواطنين بظل هذه الظروف التي تمر البلاد بها، ولكن ما الفئات التي تستحق إضافة المواليد بالتموين، ولماذا قاموا بتحديد فئات خاصة وهذه الفئات فقط ما يمكنها إضافة أفراد، حيث أن هذه الفئات هي الأكثر أولوية لإضافة المواليد وفقا لحالاتهم الاجتماعية، ومن بين هذه الفئات هم الفئات التي تشترك في تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى أبناء الشهداء ومستحقي المعاشات.

العمر القانوني لإضافة المواليد

يوجد مجموعة من الشروط التي من اللازم على المواطنين أن يلتزموا بها عند التقديم على إضافة المواليد بالتموين، حيث أن من بين هذه الشروط العمر للفرد الذي تودون إضافته في البطاقة، فيلزم أن لا يقل سن الفرد عن أربعة سنوات، فلا يتم إضافة الأطفال أقل من سن 4 سنوات بالبطاقة، فإن هذه الفئة العمرية هي التي تم تحديدها لإضافة المواليد بالبطاقة الخاصة بالتموين.