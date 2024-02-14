حقق حلمك واشترك | تسجيل مسابقة دخون الاماراتية 2024|الشروط +خطوات التسجيل في dkhoonemirates

مسابقة دخون الإماراتية 2024 هي واحدة من الفعاليات الواسعة النطاق التي تقدمها شركة دخون الإماراتية، تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة العطور، حيث تأسست عام 2015 وتمكنت من التوسع في الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج.

تقدم المسابقة جوائز قيمة للفائزين، وستستمر لمدة من 20 يناير إلى 31 مارس، و يتاح للمشاركين الفرصة للتنافس والفوز بالجوائز المحددة، تُعد مسابقة دخون الإماراتية 2024 فرصة للمهتمين بعالم العطور للإظهار بمهاراتهم والحصول على تقديرهم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يسلط البديل الإخباري الضوء حول مسابقة دخون الاماراتيه 2024 بدءًا من الشروط مروراً التسجيل في مسابقة دخون 2024 الامارات، وأخيرا جوائز مسابقة دخون الاماراتية 2024.

شروط مسابقة دخون الإماراتية 2024

تعتبر مسابقة دخون الإماراتية 2024 من الفعاليات الضخمة التي قامت شركة دخون الإماراتية بإطلاقها، حيث تقدم الشركة جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقة، وللتقدم والمشاركة في المسابقة، يجب على المتقدمين الالتزام ببعض الشروط المحددة من قبل الشركة. إليكم قائمة بأهم شروط مسابقة دخون الإماراتية 2024:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الإماراتية. هذه الشروط تم وضعها لدعم وتشجيع المواهب المحلية في الإمارات.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ثماني عشر عامًا، هذا الشرط يتيح للأشخاص البالغين الفرصة للمشاركة في المسابقة والمنافسة على الجوائز المقدمة.

للمشاركة في مسابقة دخون الإماراتية، يجب على المتقدم أن يستخدم هاشتاج #مهرجان_دخون_الإمارات عند نشر المنشور الترويجي للمسابقة، يعتبر هذا الشرط ضروريًا لتعزيز رؤية وتفاعل المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب أن يمتلك المتقدم حساباً إلكترونياً ويكون من المتابعين لحسابات دخون الإماراتية على منصات مثل إنستغرام وتويتر.

التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية dkhoonemirates

تم الإعلان عن بدء التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024، والتي تتيح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة المشاركة فيها، حيث يمكن للمشتركين التسجيل بكل سهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

للبدء في عملية التسجيل، يجب على الشخص الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة دخون، عن طريق النقر على رابط المسابقة “هنا“، يتم تحويل المشترك إلى صفحة التسجيل الخاصة بالمسابقة.

على صفحة التسجيل، يجب على المشترك إدخال بياناته الشخصية المطلوبة، هذه البيانات عادة ما تشمل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك، يجب إدخال رقم فاتورة شراء المنتج المشار إليه في المسابقة.

لتسهيل هذه العملية، يتوفر على الصفحة العديد من الإرشادات المرئية التي توضح خطوات التسجيل بشكل واضح ومفصل، ولأجل راحة المشتركين، تم تقديم خيار اللغة العربية لتوفير أعلى مستوى من الوضوح والسهولة في فهم الخطوات.

بمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وإكمال عملية التسجيل، سيتم إبلاغ المشترك بنجاح تسجيله.

وإلى جانب ذلك، يتوفر على الموقع الرسمي أيضًا معلومات إضافية حول مسابقة دخون الإماراتية مثل الجوائز والشروط والمواعيد.

جوائز مسابقة دخون الإماراتية