شوف هتاخد زيادتك امتى موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية الجديدة+حقيقة تبكير صرف المرتبات قبل رمضان 1445 بوش

موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية شهدت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية ازديادًا من قبل المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين، وذلك بعد إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% خلال اجتماعه الأخير في 7 فبراير 2024، ومن المقرر أن يتم إضافة هذه الزيادة في الأول من مارس المقبل 2024.

موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية

تزايدت معدلات البحث في هذه الفترة عن موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية، سيتم زيادة المرتبات للمواطنين خلال شهر مارس وقبل حلول شهر رمضان، ولكن هذا يعتمد على الإجراءات التشريعية وموافقة البرلمان، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، لتبلغ قيمة 6 آلاف جنيه شهريا، وبالتالي أكد الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في دعم المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المقرر رفع مرتبات العاملين في مصر بنسبة تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه كحد أدنى، وذلك وفقًا لما أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الأخيرة، وذلك سيكون في اليوم الأول من شهر مارس 2024، حيث أشار الرئيس إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع مستوى الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبالتالي أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية العاجلة الأكبر في تاريخ مصر ستبلغ 180 مليار جنيه، ولكن حتى الآن لم تحدد وزارة المالية إذا كان سيتم صرف الراتب قبل رمضان أم في منتصف رمضان.