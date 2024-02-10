اضبط الآن.. تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة ماجد كيدز واحدة من أبرز وأنجح القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تمتاز القناة بتقديم محتوى متنوع ومسلي يستهدف الفئة العمرية الصغيرة، مع التركيز على البرامج والأفلام التي تناسب ذوق واهتمام الأطفال، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم ترددها على الأقمار الصناعية، وأهم برامجها فتابعونا.

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2024

تتنوع برامج قناة كاجد كيدز بين المسلسلات الكرتونية الشيقة، وأفلام الرسوم المتحركة الجذابة، وتعتبر هذه البرامج فرصة للأطفال للاستمتاع بتجارب ترفيهية تحمل قيم تربوية هامة، ولضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية اتبع البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي:عرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

برامج قناة ماجد كيدز للأطفال

تقدم قناة ماجد للأطفال محتوى متنوعًا وممتعًا يستهدف الفئة العمرية الصغيرة، ومن بين البرامج والأفلام التي تُعرض على القناة:

مسلسل النقيب خلفان.

فيلم مولان الجزء الأول والثاني.

السمكة نيمو.

كرتون ماجد.

مسلسل الأبطال الستة.

فيلم حكاية لعبة.

مسلسل يوميات فطين.

كيفية تنزيل قناة ماجد على تلفازك

لضبط تردد قناة ماجد كيدز على جهاز الاستقبال الفضائي، اتبع الخطوات التالية: