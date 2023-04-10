هتبهري ضيوفك.. طريقة عمل بسكويت العيد خطوة بخطوة هتحضريه في البيت بدلاً من الشراء

البسكويت من مخبوزات العيد التي تهتم كثير من سيدات المنزل بمعرفة طريقة عمل بسكويت العيد بالمكونات والخطوات الصحيحة حتى يتم تناوله في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي لم يتبق عليه إلا أيام قليلة، وذلك دون الحاجة إلى شراء من المحالات الجاهزة، لهذا سوف نعرض لكم الخطوات الصحيحة التي تساعدك على تجهيز البسكويت بمذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل بسكويت العيد

المكونات:

نصف كيلو زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

اثنان بيضة.

كوب إلا ربع سكر بودر.

15 جرام نشا.

كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت العيد

يتم تجهيز وعاء مناسب ثم إضافة الزبدة والسكر ويتم خفق المكونات سويا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط متجانسا تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة اثنين بيضة والاستمرار في الخفق ثم إضافة الفانيليا والنشادر مع الاستمرار بالتقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك يتم البدء بإضافة الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في عملية التقليب.

إضافة البيكنج باودر ونخفق المكونات مع بعضها حتى يصبح العجين متجانسة ويترك لمدة 15 دقيقة.

يتم تجهيز ماكينة البسكويت والبدء بتشكيل البسكويت من خلال تجهيز صينية ووضع ورق الزبدة أو أضافة قليل من السمنة على الصينية والبدء بتشكيل البسكويت.

يجب يترك مسافة قليلة بين كل قطعة حتى تنضج بشكل جيد ثم تسخين الفرن على درجة 150 درجة مئوية.

بعد ذلك يتم تكرار نفس الطريقة حتى انتهاء الكمية.

يجب حفظ البسكويت في علبة محكمة القفل أو تناوله مع الشاي أو الشاي بلبن أو الحليب وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة

المكونات:

600 جرام زبدة.

كيلو دقيق.

نصف كوب حليب أو عصير البرتقال.

ملعقة من النشادر.

ملعقة من الفانيليا.

قليل من الملح.

خمس بيضات.

كوب ونصف سكر.

طريقة التحضير