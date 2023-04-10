موعد نزول Grand Theft Auto 6 واهم التسريبات الجديدة

موعد نزول Grand Theft Auto 6، يزداد البحث عن موعد نزول الاصدار الجديدة من اللعبة جاتا المعروفة حيث تعتبر من اشهر الالعاب الالكترونية خول العالم والوطن العربي، ومن خلال موقع البديل سنتعرف علي موعد نزول الاصدار الجديد من اللعبة واهم التسريبات في اللعبة.

موعد نزول Grand Theft Auto

يزداد البحث عن موعد نزول الاصدار الجديد من اللعبة، حيث يتم نزول اللعبة في الوقت القريب من خلال الشركة المطورة حيث اعلنت شركة روكستار جيمز عن اطلاق لعبة جاتا الاصدار 6 منذ شهر فبراير 2022، وذلك وفقا التسرييات ومنها 90 فيديو خاص بها علي الانترنت. .

أهم التسريبات في لعبة جراند ثيفت أوتو 6

جاءت تسريبات في لعبة جراند ثيفت أوتو 6 حيث يتساهل متابعين وجماهير لعبة جراند ثيفت حول ان سيتم تغيير بطل اللعبة ام لا وهل هناك احداث جديدة ستطرأ علي اللعبة ام لا، وخلال السطور القادمة سنتعرف علي اهم التسريبات التي ستطرأ في لعبة جراند ثيفت، وجاءت التسريبات الجديدة كالتالي: من التسريبات أن هناك بطلة أنثى ستظهر اثناء أحداث اللعبة، وهذة البطلة يكون لها ملامح لممثلة من امريكا اللاتينية من مدينة بورتوريكو، ويتم استضافة احداث اللعبة في مدينة فايس سيتي وذلك حول فترة الثمانينات في العهد الماضي، بالاضافى الي يظهر في موديلات جديدة في السيارات للسباق، بالاضافة الي يظهر ملابس ومباني جديدة، وهناك مهام جديدة ايضا خلال احداث اللعبة، جدير بالذكر ان تظهر شخصية كارل جونسون ويكون للعبة قاعدة جماهيرية كبيرة حيث تعتبر لانها لعبة شيقة وممتعة.