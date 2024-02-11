ثبت الآن.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV وشاهد أجمل أغاني الأطفال مع لولو الشطورة
تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي برزت في الفترة الأخيرة حيث أصبحت من القنوات الأكثر متابعة للأطفال من سن الـ 4 سنوات وحتى 13 سنة، ونظرًا لإقبال الأطفال عليها بشكل كبير أصبح الأباء والأمهات يبحثون باستمرار عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبطها، وهو ما نوفره لكم بالتفاصيل فيما يلي عبر موقع البديل.
قناة وناسة 2024
قناة وناسة أو قناة لولو كما يسميها البعض تعرض قصص في شكل مقاطع غنائية للأطفال ومن بين أهم الأغاني التي تعرضها ما يلي:
- لولو والحرامي.
- يا شرطة يا حرامي.
- لولو عايزه ماما.
- لولو الشطورة.
- بيبب بييب.
- يالاتنام.
- ضرب الصوصه.
- بنوته كيوت.
تردد قناة وناسة 2024
تتوفر قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد قناة وناسة 2024 الجديد:
القمر الصناعي النايل سات:
- تردد القناة: 11430
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
القمر الصناعي عرب سات:
- تردد القناة: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
خطوات ضبط قناة وناسة على التلفزيون
يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على التلفزيون باتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اضغط على زر “الإعدادات” أو “Menu”.
- انتقل إلى قائمة “القنوات” أو “Channels”.
- حدد “الضبط اليدوي” أو “Manual Tune”.
- أدخل تردد قناة وناسة الجديد، وقم بتأكيد الإعدادات.
- قم بالبحث عن القناة بعد الانتهاء من الضبط اليدوي.
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