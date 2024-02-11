ثبت الآن.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV وشاهد أجمل أغاني الأطفال مع لولو الشطورة

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي برزت في الفترة الأخيرة حيث أصبحت من القنوات الأكثر متابعة للأطفال من سن الـ 4 سنوات وحتى 13 سنة، ونظرًا لإقبال الأطفال عليها بشكل كبير أصبح الأباء والأمهات يبحثون باستمرار عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبطها، وهو ما نوفره لكم بالتفاصيل فيما يلي عبر موقع البديل.

قناة وناسة 2024

قناة وناسة أو قناة لولو كما يسميها البعض تعرض قصص في شكل مقاطع غنائية للأطفال ومن بين أهم الأغاني التي تعرضها ما يلي:

لولو والحرامي.

يا شرطة يا حرامي.

لولو عايزه ماما.

لولو الشطورة.

بيبب بييب.

يالاتنام.

ضرب الصوصه.

بنوته كيوت.

تردد قناة وناسة 2024

تتوفر قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد قناة وناسة 2024 الجديد:

القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط قناة وناسة على التلفزيون

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على التلفزيون باتباع الخطوات التالية: