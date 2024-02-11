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رمضان يجمعنا.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على شاهد VIP بالكامل
مسلسلات رمضان 2024 شاهد VIP
أعلنت منصة شاهد عن خريطة مسلسلات رمضان 2024 الكاملة المقرر عرضها على شاشتها في موسم رمضان هذا العام، حيث تحظى فترة شهر رمضان بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين حول العالم العربي، حيث يترقب الجميع بفارغ الصبر عرض المسلسلات والبرامج التلفزيونية المميزة التي تأتي بها هذه الفترة السنوية المباركة، في هذا السياق تعمل منصة “شاهد VIP” على تلبية توقعات الجمهور وتقديم مجموعة منوعة ومثيرة من المسلسلات في موسم رمضان 2024.
قائمة مسلسلات رمضان 2024 على شاهد VIP
فيما يلي قائمة مسلسلات رمضان على شاهد VIP بالكامل خلال موسم دراما رمضان 2024:
- كوبرا.
- المداح أسطورة العودة.
- العتاولة.
- خالد نور وولده نور خالد.
- أشغال شقة.
- صيد العقارب.
- نعمة الأفوكاتو.
- صلة رحم.
- كامل العدد 2.
- إمبراطورية ميم.
- أعلى نسبة مشاهدة.
- مسار إجباري.
- بابا جيه.
- مسلسل تاج.
- خيوط المغازيب.
- مسلسل ع أمل.
- جاك العلم.
- خان الذهب البداية 2.
- من كثر حبي لك.
- سكة سفر 3.
- خطة باء.
- زوجة واحدة لا تكفي.
- يس عبد الملك.
- عسل مسموم.
- ولاد بديعة.
- مسلسل 2024.
رمضان يجمعنا.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 شاهد VIP
تعرض منصة “شاهد” في موسم مسلسلات رمضان 2024 مجموعة من الأعمال المميزة، وفيما يلي نستعرض بشكل مختصر تفاصيل بعض المسلسلات وأبطالها:
- مسلسل “صلة رحم”: قصة مشوقة تتناول توابع القرارات الصغيرة في حياتنا وتأثيرها الكبير، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج تامر نادي.
- مسلسل “كامل العدد 2”: قصة درامية مشوقة بطابع اجتماعي، تدور أحداثها حول عدد من الشخصيات المثيرة، يشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، ومن إخراج خالد الحلفاوي.
- مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”: قصة اجتماعية واقعية تتخللها أحداث درامية وكوميدية، بطولة ماجد المصري وأيتن عامر وهدى حسين، ومن إخراج البحريني علي العلي.
- مسلسل “إمبراطورية ميم”: قصة تتناول صراعات عائلية في إطار درامي مشوق، بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي، ومن إخراج محمد سلامة.
- مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”: مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول قصة مشوقة، بطولة سلمى أبوضيف وأسماء جلال وليلى أحمد زاهر، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.
- مسلسل “مسار إجباري”: دراما اجتماعية مشوقة تتكون من 15 حلقة، بطولة أحمد داش وصابرين وعصام عمر، ومن إخراج نادين خان.
- “بابا جيه”: مسلسل كوميدي يتناول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خلال مواجهتهم للأزمات. من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني ونسرين أمين وسما إبراهيم وآخرين.
- “نعمة الأفوكاتو”: مسلسل اجتماعي تشويقي يتكون من 15 حلقة يروي قصة محامية تدعى “نعمة”، يشارك في بطولته مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبو رية وسلوى عثمان وسامي مغاوري، ومن إخراج محمد سامي.
- “كوبرا”: مسلسل تنافسي يجمع بطولته محمد عادل إمام، ويروي قصة درامية مشوقة، من تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.
- “المداح أسطورة العودة”: يعرض الجزء الرابع من هذا المسلسل الذي يركز على حياة “المداح” وتفاصيلها داخل الحارة، يشارك في بطولته حمادة هلال وخالد سرحان وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وآخرين، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
- “العتاولة”: مسلسل يروي قصة حياة الحارة الشعبية وشخصياتها المتنوعة، يشارك في بطولته أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب وسامي مغاوري وهدى الأتربي وحنان يوسف.
- “صيد العقارب”: مسلسل يجمع بين غادة عبد الرازق ومحمد علي رزق في قصة مشوقة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.
- “خالد نور وولده نور خالد”: مسلسل كوميدي يركز على الخلافات الزوجية، يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز وشيكو وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي وحمزة العيلي، ومن إخراج محمد أمين.
- “أشغال شقة”: مسلسل كوميدي يجمع بين هشام ماجد وأسماء جلال وعدد من الفنانين، يدور في إطار كوميدي، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج خالد دياب.